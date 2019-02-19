У Києві з'являться вулиці Аміни Окуєвої і Джохара Дудаєва
"Наступні кроки - це комісія самоврядування і комісія з питань культури, перед винесенням на остаточне голосування на пленарному засіданні КМДА. Сподіваємося, що всі комісії і депутати Київради підтримають бажання громадськості, і в Києві з'являться вулиці Аміни Окуєвої і Джохара Дудаєва", - повідомив муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов у Facebook.
Аміна Окуєва, уродженка Одеси, воювала на Донбасі проти підтримуваних Росією бойовиків. Брала участь у створенні батальйону імені Джохара Дудаєва, яким командував її чоловік Адам Осмаєв. 30 жовтня 2017 року під Києвом автомобіль Окуєвої розстріляли. Жінка була вбита, а її чоловік отримав поранення в ногу.
Джохар Дудаєв - чеченський військовий і політичний діяч, перший президент Чеченської Республіки Ічкерія, яка в 1990-х роках боролася за незалежність від Росії. Був убитий ракетою, випущеною з російського літака Су-25 в 1996 р.
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