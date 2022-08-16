CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТабличку киянка Ольга присвятила батькові, який захищає Україну від російських окупантів з 2014 рокуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві з'явилася вулиця "Таксумуюзатобою"
На одній із будівель у центрі української столиці Києві з'явилася табличка, що позначає вулицю з назвою "Таксумуюзатобою".
Про це повідомляє "Рубрика".
Знаходиться покажчик на перетині вулиць Гончара та Стрітенської.
Табличку створила киянка Ольга, яка є співвласницею кафе, що розташоване на цій вулиці.
Нову вивіску мисткиня присвятила батькові, який захищає Україну від російських окупантів з 2014 року.
"Цю табличку я присвячую батькові, моєму герою, який захищає нас з 2014 року. А також усім, хто за кимось сумує", – розповіла дівчина.
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