У Києві з'явилася вулиця "Таксумуюзатобою"

Табличку киянка Ольга присвятила батькові, який захищає Україну від російських окупантів з 2014 року

На одній із будівель у центрі української столиці Києві з'явилася табличка, що позначає вулицю з назвою "Таксумуюзатобою".

Про це повідомляє "Рубрика".

Знаходиться покажчик на перетині вулиць Гончара та Стрітенської.

Табличку створила киянка Ольга, яка є співвласницею кафе, що розташоване на цій вулиці.

Нову вивіску мисткиня присвятила батькові, який захищає Україну від російських окупантів з 2014 року.

"Цю табличку я присвячую батькові, моєму герою, який захищає нас з 2014 року. А також усім, хто за кимось сумує", – розповіла дівчина.