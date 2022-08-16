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У Києві з'явилася вулиця "Таксумуюзатобою"

Микола
Лесів
Табличку киянка Ольга присвятила батькові, який захищає Україну від російських окупантів з 2014 року
У Києві з

На одній із будівель у центрі української столиці Києві з'явилася табличка, що позначає вулицю з назвою "Таксумуюзатобою".

Про це повідомляє "Рубрика".

Знаходиться покажчик на перетині вулиць Гончара та Стрітенської.

Табличку створила киянка Ольга, яка є співвласницею кафе, що розташоване на цій вулиці.
 
 
Нову вивіску мисткиня присвятила батькові, який захищає Україну від російських окупантів з 2014 року.
 
"Цю табличку я присвячую батькові, моєму герою, який захищає нас з 2014 року. А також усім, хто за кимось сумує", – розповіла дівчина.
 
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16 08 2022 09:59
ТЕГИ: Київ, вулиця
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