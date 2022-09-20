У Києві з'явиться меморіал пам’яті героїв "Азовсталі"

Місце вже обрано – це Співоче поле, де вже стоїть меморіал воїнам Другої світової війни і державний прапор

У Києві на схилах Дніпра хочуть створити меморіал пам'яті загиблих захисників Маріуполя та поховати там загиблих героїв.

Про це в інтерв’ю УП розповіла керівник патронатної служби полку "Азов" Олена Толкачова.

"...меморіал має бути на схилах Дніпра, на місці, яке проглядатиметься з усіх боків Києва. Тому що воїни гідні такої слави, і це попередження для наступних поколінь, що не треба забувати, якою ціною їм дісталася свобода і мирне життя" , - розповіла вона.

Місце вже обрано – це Співоче поле, де вже стоїть меморіал воїнам Другої світової війни, державний прапор, і саме це місце підходить і за всіма архітектурними та візуальними нормами.

Толкачова додала, що архітектор (теж "азовець") вже розробив візуалізацію. Її вже передали до КМДА.

"Є ряд бюрократичних процедур, які зараз абсолютно недоречні. І влада розглядає питання, як вирішити це якнайшвидше, тому що з цим вже затягувати не можна", - зазначила вона.

Керівник патронатної служби "Азова" розповіла, що зараз урни із прахом загиблих захисників "Азовсталі" знаходяться на зберіганні у крематорії. Деякі сім'ї забрали урни додому. Потрібно якнайшвидше робити цей меморіал, щоб поховати героїв. Азовці хотіли б зробити це до зими.

"Архітектурна форма, яку ми хочемо втілити, є досить масштабною і складною. Тому спочатку потрібно розпочати процес поховання, потім уже будувати сам меморіальний комплекс і упорядковувати місця поховання. Після цього вже робляться доріжки, висаджуються зелені насадження, там ще потрібно робити реконструкцію сходів, які ведуть прямо від набережної Дніпра", - уточнила Толкачова.

Локацію вибрали дуже вдалу, і тепер слово за владою. За її словами, мер Києва Віталій Кличко вже ознайомився з проєктом меморіалу.