У Київраді деякі депутати "Батьківщини" демонструють символіку Зеленського
Активісти сфотографували кількох депутатів, зокрема партії "Батьківщина", з наліпками на телефоні "Зе!Команда".
Вдалося сфотографувати Тетяну Меліхову, яка була на цих виборах довіреною особою кандидатки Юлії Тимошенко. "То й що, що Юлія Володимирівна сказала. А це моя особиста позиція", - заявила Меліхова в коментарі "ЧЕСНО".
Окрім Меліхової рух "ЧЕСНО" зафіксував ще одного депутата Сергія Римаренка від "Батьківщини" із аналогічною наліпкою. А член фракції "Батькіщвина" Ваган Товмасян заявив: "Ми проти Пороха - так і напиши!".
Фото: chesno.org
Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка потрапила до трійки лідерів президентських перегонів 2019 року, заявила, що не братиме на себе відповідальності й не даватиме порад, кого з кандидатів варто підтримати у другому турі.
Нагадаємо, кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що не збирається ні з ким об'єднуватися в другому турі.
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