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У Київраді деякі депутати "Батьківщини" демонструють символіку Зеленського

Кілька депутатів Київради мають на своїх телефонах “Зе!наліпки”
Це під час сесійного засідання 4 квітня помітив рух "ЧЕСНО".
У Київраді деякі депутати "Батьківщини" демонструють символіку Зеленського Фото: chesno.org

Активісти сфотографували кількох депутатів, зокрема партії "Батьківщина", з наліпками на телефоні "Зе!Команда".

Вдалося сфотографувати Тетяну Меліхову, яка була на цих виборах довіреною особою кандидатки Юлії Тимошенко. "То й що, що Юлія Володимирівна сказала. А це моя особиста позиція", - заявила Меліхова в коментарі "ЧЕСНО".

Окрім Меліхової рух "ЧЕСНО" зафіксував ще одного депутата Сергія Римаренка від "Батьківщини" із аналогічною наліпкою. А член фракції "Батькіщвина" Ваган Товмасян заявив: "Ми проти Пороха - так і напиши!".


Фото: chesno.org

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка потрапила до трійки лідерів президентських перегонів 2019 року, заявила, що не братиме на себе відповідальності й не даватиме порад, кого з кандидатів варто підтримати у другому турі.

Нагадаємо, кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що не збирається ні з ким об'єднуватися в другому турі.

 
 
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04 04 2019 13:52
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