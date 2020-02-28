У київському метро дозволили возити музичні інструменти безкоштовно

Депутат Київради Вікторія Муха пояснив, що до міської ради звертались викладачі, студенти та музиканти

Київська міська рада дозволила безкоштовно перевозити музичні інструменти у столичному метро.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Київради, повідомляє "Громадське".

Так, депутати міської ради внесли зміни до правил користування метрополітеном. Пояснюється, що таке правило діяло з 1995 року, але під час затвердження нових норм сталася технічна помилка.

Депутат Київради Вікторія Муха пояснив, що до міської ради звертались викладачі, студенти та музиканти.

"Для них - це не просто особиста річ, а невід’ємна частина викладацької практики та професійної діяльності. Додаткові щоденні витрати на перевезення музичного інструменту в метро - це певний фінансових тягар", - наголосив депутат.

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