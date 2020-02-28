CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКиївська міська рада дозволила безкоштовно перевозити музичні інструменти у столичному метро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У київському метро дозволили возити музичні інструменти безкоштовно
Депутат Київради Вікторія Муха пояснив, що до міської ради звертались викладачі, студенти та музиканти
Фото: mirmetro.net
Про це йдеться у повідомленні на сайті Київради, повідомляє "Громадське".
Так, депутати міської ради внесли зміни до правил користування метрополітеном. Пояснюється, що таке правило діяло з 1995 року, але під час затвердження нових норм сталася технічна помилка.
Депутат Київради Вікторія Муха пояснив, що до міської ради звертались викладачі, студенти та музиканти.
"Для них - це не просто особиста річ, а невід’ємна частина викладацької практики та професійної діяльності. Додаткові щоденні витрати на перевезення музичного інструменту в метро - це певний фінансових тягар", - наголосив депутат.
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