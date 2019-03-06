У київському метро з вересня будуватимуть туалети

З 1 вересня набудуть чинності оновлені державні будівельні норми, за якими на нових і реконструйованих станціях метро передбачені туалети для пасажирів.

"Туалети розміщуватимуть на вході-виході зі станцій. Це оптимальне розміщення, яке піддається реалізації з технічної точки зору і буде зручним для людей", - повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

Згідно з оновленою ДБН, санвузли проектуватимуть у вестибюлі станції і будуть доступними для всіх груп населення, включно з людьми з інвалідністю.

Також, нові станції метро "Мостицька" і "Проспект Правди" на мікрорайоні Виноградар у Києві відкриють у грудні 2021 року, а от жителям Троєщини доведеться ще чекати.