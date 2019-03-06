CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ 1 вересня набудуть чинності оновлені державні будівельні норми, за якими на нових і реконструйованих станціях метро передбачені туалети для пасажирів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У київському метро з вересня будуватимуть туалети
"Туалети розміщуватимуть на вході-виході зі станцій"
Фото: wikipedia.org
"Туалети розміщуватимуть на вході-виході зі станцій. Це оптимальне розміщення, яке піддається реалізації з технічної точки зору і буде зручним для людей", - повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.
Згідно з оновленою ДБН, санвузли проектуватимуть у вестибюлі станції і будуть доступними для всіх груп населення, включно з людьми з інвалідністю.
Також, нові станції метро "Мостицька" і "Проспект Правди" на мікрорайоні Виноградар у Києві відкриють у грудні 2021 року, а от жителям Троєщини доведеться ще чекати.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 06 2019 16:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО С14 і "Нацкорпус" знесли будівельний паркан на місці спорудження меморіалу Героїв Небесної сотні
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент
- Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедураПредставники Росії на інавгурацію Зеленського не запрошені