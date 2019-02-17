У Київському метро зіпсували виставку Шевченка, - ВІДЕО

Юрій Павленко, відомий також як Юрій Хорт, зіпсував виставку "Квантовий стрибок Шевченка. Метро" в Київському метрополітені.

"Невідомі народні месники порізали карикатури на Тараса Шевченка", - написав Юрій Хорт в Instagram.

Нагадаємо, в грудні 2014 року кілька сотень учасників мітингу з димовими шашками прорвалися в приміщення Вінницької обласної адміністрації перед початком сесії облради, на якій депутати повинні були розглядати питання про відставку діючого голови облради Сергія Світка. Як стверджували активісти, Світко на цю посаду був делегований Майданом, а його хотіли зняти нібито представники Партії регіонів.

Унаслідок заворушень постраждали 13 осіб, із них 8 силовиків.

Колишній голова вінницького осередку Соціал-Національної асамблеї Юрій Павленко (1989 р.н.) під час заворушень порвав і потоптався по портрету Президента Петра Порошенка.

Прокурор зажадав посадити хлопця, який порвав плакат Порошенка на сім років.

Павленка затримали і утримували в СІЗО. Прокуратура Вінницької області заперечувала зв'язок затримання Павленка з наругою над портретом Порошенка.

1 квітня 2016 року Вінницький міський суд визнав Павленка винним у хуліганстві із застосуванням зброї та засудив до 4 років 6 місяців тюрми, але в грудні того ж року вирок Хорту скасували в апеляційній інстанції. Справу відправили на повторний розгляд.