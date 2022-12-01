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У київських ліфтах з'являться екстрені бокси

01 грудня 2022, 16:15
У київських ліфтах з'являться екстрені бокси
Джерело: vechirniy.kyiv
У київських ліфтах планують встановити пакети екстреної допомоги.

Про це повідомляє Вечірній Київ.

Планують встановити п'ять тисяч екстрених боксів допомоги. У них – вологі рушники, сухі серветки, пакети для сміття, печиво, вода, одноразові стаканчики, а також заспокійливе.

Найближчим часом такі бокси з'являться у будинках, які найчастіше підпадають під стабілізаційні та екстрені відключення світла і де існує найбільший ризик застрягти у витягах.

Організували благодійну ініціативу представники соціально відповідального бізнесу разом із німецьким партнером та у співпраці зі столичною владою, оскільки незважаючи на те, що киянам не радять користуватися ліфтом під час стабілізації світла, вони нерідко ігнорують це застереження.

Нагадаємо, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії та ударами по об'єктах енергетики по всій території України продовжують розгортати "Пункти незламності".

Київенергозбереженнядопомогаекстрені бокси

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