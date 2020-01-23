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У Китаї через спалах коронавірусу “закривають” ще одне місто

“Мешканцям Хуанганга, який розташований за 72 км від Уханя, наказали не залишати місто без особливих обставин”
Влада китайського міста Хуанганга закликала мешканців не залишати межі населеного пункту у зв'язку зі спалахом смертельного коронавірусу у сусідньому Ухані.
У Китаї через спалах коронавірусу “закривають” ще одне місто Фото: Sky News

Про це повідомляє Sky News,передає УКРІНФОРМ.

“Мешканцям Хуанганга, який розташований за 72 км від Уханя, наказали не залишати місто без особливих обставин”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у місті призупинено роботу громадського транспорту, залізниці, зачиняються кінотеатри й інтернет-кафе.

Населення Хуанганга становить близько 6 мільйонів.

Раніше стало відомо, що китайська влада припиняє з 23 січня авіа - та залізничне сполучення з Уханем через спалах пневмонії, спричиненої новим коронавірусом.

Як повідомлялося, кількість загиблих унаслідок нового коронавірусу в Китаї зросла до 25 людей, зафіксовано також 616 випадків зараження.

Нагадаємо, що кількість загиблих унаслідок нового коронавірусу в Китаї зросла до 25 людей, ще зафіксовані 616 випадків зараження.

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23 01 2020 17:40
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