У Китаї через спалах коронавірусу “закривають” ще одне місто
Про це повідомляє Sky News,передає УКРІНФОРМ.
“Мешканцям Хуанганга, який розташований за 72 км від Уханя, наказали не залишати місто без особливих обставин”, - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що у місті призупинено роботу громадського транспорту, залізниці, зачиняються кінотеатри й інтернет-кафе.
Населення Хуанганга становить близько 6 мільйонів.
Раніше стало відомо, що китайська влада припиняє з 23 січня авіа - та залізничне сполучення з Уханем через спалах пневмонії, спричиненої новим коронавірусом.
Як повідомлялося, кількість загиблих унаслідок нового коронавірусу в Китаї зросла до 25 людей, зафіксовано також 616 випадків зараження.
Нагадаємо, що кількість загиблих унаслідок нового коронавірусу в Китаї зросла до 25 людей, ще зафіксовані 616 випадків зараження.
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