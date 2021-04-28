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У Китаї чоловік поранив ножем 16 дітей у дитсадку

За даними влади у місті Бейліу, інцидент стався у середу після обіду о 14-й годині за місцевим часом
Унаслідок нападу чоловіка з ножем на вихованців дитсадка на півдні Китаю 18 осіб зазнали поранень.
У Китаї чоловік поранив ножем 16 дітей у дитсадку Фото: Tasnim
Серед поранених - 16 дітей та двоє педагогів. Всіх було госпіталізовано, повідомляє Xinhua.
 
За даними влади у місті Бейліу, інцидент стався у середу після обіду о 14-й годині за місцевим часом.
 
Зазначається, що правоохоронці вже затримали нападники. Слідство встановлює його мотиви та всі обставини інциденту.
 
 
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28 04 2021 15:25
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