НОВИНИУнаслідок нападу чоловіка з ножем на вихованців дитсадка на півдні Китаю 18 осіб зазнали поранень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї чоловік поранив ножем 16 дітей у дитсадку
За даними влади у місті Бейліу, інцидент стався у середу після обіду о 14-й годині за місцевим часом
Фото: Tasnim
Серед поранених - 16 дітей та двоє педагогів. Всіх було госпіталізовано, повідомляє Xinhua.
За даними влади у місті Бейліу, інцидент стався у середу після обіду о 14-й годині за місцевим часом.
Зазначається, що правоохоронці вже затримали нападники. Слідство встановлює його мотиви та всі обставини інциденту.
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