У Китаї чоловік поранив ножем 16 дітей у дитсадку За даними влади у місті Бейліу, інцидент стався у середу після обіду о 14-й годині за місцевим часом

Унаслідок нападу чоловіка з ножем на вихованців дитсадка на півдні Китаю 18 осіб зазнали поранень.

Фото: Tasnim

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