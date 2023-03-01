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У Китаї лукашенко підтримав "мирний план" КНР – CNN

01 березня 2023, 16:50
У Китаї лукашенко підтримав
Очільник рб також бачить своїм завданням "недопущення глобального протистояння, яке не матиме переможців".

Ключовий союзник Росії білоруський самопроголошений президент олександр лукашенко подякував Китаю "за підтримку" під час державного візиту до Пекіна на тлі попереджень США про те, що Китай не повинен втручатися у війну в Україні. Також Лукашенко заявив, що підтримує "мирний план"  голови КНР Сі Цзіньпіна.

Про це пише CNN.

"Сьогоднішня зустріч відбувається у дуже складний час, який вимагає нових нестандартних підходів і відповідальних політичних рішень", — сказав лукашенко.

Очільник рб також бачить своїм завданням "недопущення глобального протистояння, яке не матиме переможців", про що і оголосив у КНР.

"білорусь активно пропонує мир і повністю підтримує вашу ініціативу щодо міжнародної безпеки", — додав лукашенко.

Нагадаємо, напередодні президент рб лукашенко прилетів до Пекіна на тлі того, що США викрили Китай у допомозі рф у війні. Самопроголошений президент білорусі вже зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. 

ЛукашенкоКитай Сі Цзіньпінвійна в Українімирний план

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