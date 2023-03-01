У Китаї лукашенко підтримав "мирний план" КНР – CNN
Ключовий союзник Росії білоруський самопроголошений президент олександр лукашенко подякував Китаю "за підтримку" під час державного візиту до Пекіна на тлі попереджень США про те, що Китай не повинен втручатися у війну в Україні. Також Лукашенко заявив, що підтримує "мирний план" голови КНР Сі Цзіньпіна.
Про це пише CNN.
"Сьогоднішня зустріч відбувається у дуже складний час, який вимагає нових нестандартних підходів і відповідальних політичних рішень", — сказав лукашенко.
Очільник рб також бачить своїм завданням "недопущення глобального протистояння, яке не матиме переможців", про що і оголосив у КНР.
"білорусь активно пропонує мир і повністю підтримує вашу ініціативу щодо міжнародної безпеки", — додав лукашенко.
Нагадаємо, напередодні президент рб лукашенко прилетів до Пекіна на тлі того, що США викрили Китай у допомозі рф у війні. Самопроголошений президент білорусі вже зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.