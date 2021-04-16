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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Китаї новий дрон уміє уникати перешкоди з чотирьох сторін

У середині встановлена батарея потужністю 3 500 мегаампер за годину
Найбільший світовий виробник споживчих дронів китайська компанія DJI представила новий дрон DJI Air 2S, який може виявляти перешкоди в чотирьох напрямках.
У Китаї новий дрон уміє уникати перешкоди з чотирьох сторін Фото: dji.com
Безпілотник може робити світлини з роздільною здатністю в 5,4К (5472 х 3078 пікселів) зі швидкістю до 30 кадрів за секунду. Дрон також має можливість знімати відео зі швидкістю у 150 мегабіт за секунду, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на GSM Arena.
 

Фото: dji.com
 
У середині встановлена батарея потужністю 3 500 мегаампер за годину.
 
Зазначається, що у порівнянні зі своїм попередником дрон важить на 25 гр. більше та може літати десь 31 хвилину, що на 2 хвилини менше, ніж попередня версія.
 

Фото: dji.com
 
Вартість однієї моделі становить 999 доларів США. Дрон вже доступний у продажах.
 
 
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16 04 2021 15:39
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