У Китаї новий дрон уміє уникати перешкоди з чотирьох сторін

Найбільший світовий виробник споживчих дронів китайська компанія DJI представила новий дрон DJI Air 2S, який може виявляти перешкоди в чотирьох напрямках.

Безпілотник може робити світлини з роздільною здатністю в 5,4К (5472 х 3078 пікселів) зі швидкістю до 30 кадрів за секунду. Дрон також має можливість знімати відео зі швидкістю у 150 мегабіт за секунду, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на GSM Arena.



Фото: dji.com

У середині встановлена батарея потужністю 3 500 мегаампер за годину.

Зазначається, що у порівнянні зі своїм попередником дрон важить на 25 гр. більше та може літати десь 31 хвилину, що на 2 хвилини менше, ніж попередня версія.



Фото: dji.com

Вартість однієї моделі становить 999 доларів США. Дрон вже доступний у продажах.