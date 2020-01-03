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У Китаї обвалився індекс ділової активності

Як наголошується в доповіді, опублікованій на сайті відомства, такий значний спад стався під впливом спалаху нового коронавірусу
З документа випливає, що PMI великих компаній країни в лютому опустився на 14,1 пунктів. У підприємств середнього масштабу теж спостерігалося зниження: на 14,6 пунктів, до 35,5. Малі компанії продемонстрували значний спад в активності: на 14,5 пункт.
У Китаї обвалився індекс ділової активності Фото: Економічна правда

Індекс ділової активності (PMI) виробничого сектору китайської економіки за лютий - найгірший за останні 15 років.

Про це повідомило Державне статистичне управління КНР, повідомляє "Економічна правда".

Індекс ділової активності (PMI) виробничого сектору китайської економіки за лютий впав до 35,7 пунктів проти 50 пунктів за підсумками січня.

Значення PMI та субіндекси, які в нього входять розцінюється як збереження активності сектора економіки на незмінному рівні. Рух індексу вище цього порогу свідчить про підвищення галузевої активності, а якщо показник нижче порогу  - про протилежну тенденцію.

Як наголошується в доповіді, опублікованій на сайті відомства, такий значний спад стався під впливом спалаху нового коронавірусу.

З документа випливає, що PMI великих компаній країни в лютому опустився на 14,1 пунктів. У підприємств середнього масштабу теж спостерігалося зниження: на 14,6 пунктів, до 35,5. Малі компанії продемонстрували значний спад в активності: на 14,5 пункт.

Згідно з документом, субіндекс виробництва (27,8) знизився на 23,5 пунктів (що набагато нижче нейтральної планки - ЕП). Показник кількості нових замовлень впав на 22,1 пункт (до 29,3).

Ситуація в сфері зайнятості також істотно погіршилася - було зареєстровано зниження на рівні 15,7 пунктів, до 31,8.

Фото: Економічна правда

Нагадаємо, що на фондових ринках США найгірший тиждень з 2008 року

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01 03 2020 15:26
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