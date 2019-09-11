У Китаї почали розробляти 6G мережі

1 листопада у Китаї запустили найбільшу у світі мобільну мережу 5G

"У цей критичний період національного розвитку ми повинні надавати велике значення розвитку 6G, ефективно просувати його та відкривати шлях до інновацій".

Демократичний протестуючий використовує телефон для запису людей, які розмахують вогнями поруч з центральними офісами уряду в Гонконзі. 28 жовтня 2014 року. Фото: АFР

У Китаї офіційно почали роботу над розробкою мобільної мережі 6G, повідомляє "Економічна Правда".

Джерело: CNBC

Деталі: Міністерство науки й технологій Китаю заявило, що створить 2 робочі групи для розробки 6G. Одну з урядовців профільних департаментів, другу — з представників 37 університетів, інститутів, компаній.

Пряма мова: Заступник міністра науки й технологій Ванг Сі зазначив: "У цей критичний період національного розвитку ми повинні надавати велике значення розвитку 6G, ефективно просувати його та відкривати шлях до інновацій".

Нагадаємо:

1 листопада у Китаї запустили найбільшу у світі мобільну мережу 5G. Швидкість передачі даних перевищує 4G у 20 разів, а у деяких випадках швидкість може бути більшою навіть у 100 разів.

Технологія 5G може значно пришвидшить розвиток інших технологій, таких як "розумне місто", безпілотні автомобілі тощо.

Нагадаємо, що в Україні до 2020 року з'явиться мобільний зв'язок 5G