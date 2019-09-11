У Китаї почали розробляти 6G мережі
У Китаї офіційно почали роботу над розробкою мобільної мережі 6G, повідомляє "Економічна Правда".
Джерело: CNBC
Деталі: Міністерство науки й технологій Китаю заявило, що створить 2 робочі групи для розробки 6G. Одну з урядовців профільних департаментів, другу — з представників 37 університетів, інститутів, компаній.
Пряма мова: Заступник міністра науки й технологій Ванг Сі зазначив: "У цей критичний період національного розвитку ми повинні надавати велике значення розвитку 6G, ефективно просувати його та відкривати шлях до інновацій".
Нагадаємо:
1 листопада у Китаї запустили найбільшу у світі мобільну мережу 5G. Швидкість передачі даних перевищує 4G у 20 разів, а у деяких випадках швидкість може бути більшою навіть у 100 разів.
Технологія 5G може значно пришвидшить розвиток інших технологій, таких як "розумне місто", безпілотні автомобілі тощо.
Нагадаємо, що в Україні до 2020 року з'явиться мобільний зв'язок 5G
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