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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Китаї почали тестувати систему оплати проїзду в метро за розпізнаванням облич

Перехожі у демонстраційній зоні на станції Футянь зможуть побачити інформацію про себе на окремому екрані - там будуть фотографії облич з камер спостереження, їх гендер, вік і тривалість перебування у метро
У місті Шеньчжень в Китаї, на станції метро Футянь почали тестувати систему, яка розпізнає обличчя людей та автоматично списує плату за проїзд з банківського рахунку.
У Китаї почали тестувати систему оплати проїзду в метро за розпізнаванням облич Фото: MAXPPP

Технологія оплати проїзду через розпізнавання облич працює завдяки 5G. Пасажирам не потрібно показувати квиток або QR-код на телефоні, достатньо просканувати своє обличчя на планшеті, що розміщений на турнікеті, повідомляє "Громадське".

Перехожі у демонстраційній зоні на станції Футянь зможуть побачити інформацію про себе на окремому екрані - там будуть фотографії облич з камер спостереження, їх гендер, вік і тривалість перебування у метро.

Наразі система працює у тестовому режимі, проте сама технологія не нова. У Шанхаї та Пекіні вже використовують штучний інтелект та розпізнавання облич, щоб регулювати дорожній рух та знаходити порушників.

Нагадаємо, що раніше Китай створив цифрову антиутопію для мусульманської меншини - уйгурів. У провінції, де проживає народ, використовується сканування сітківки ока, цілодобовий нагляд відеокамер та діють табори "перевиховання".

Влада Китаю заявила, що китайські науковці у 2019 році завершать будівництво нового реактора, який називають так званим "штучним сонцем". За словами китайських вчених, пристрій здатний зімітувати процес ядерного синтезу, який нині Сонце використовує для генерації енергії.

 

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14 03 2019 20:18
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