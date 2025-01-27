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У Китаї пообіцяли приймати депортованих зі США нелегалів

27 січня 2025, 11:11
У Китаї пообіцяли приймати депортованих зі США нелегалів
Фото: з вільного доступу
Пекін прийматиме цих людей після перевірки.
Пекін пообіцяв приймати своїх громадян, яких депортують США.
 
Як пише Bloomberg, про це повідомили у МЗС Китаю.
 
"Китай прийматиме своїх громадян після перевірки", – заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін.
 
Вона додала, що уряд Пекіна "рішуче виступає проти будь-якої форми нелегальної міграції".
 
За даними уряду США, у 2022 році у Штатах було близько 210 000 китайських мігрантів без документів, у тому числі з Гонконгу та Макао. Імовірно, ця кількість збільшилася через те, що після закінчення пандемії десятки тисяч нелегалів потрапили до США.
 
Минулого року у Китай прибули чотири літаки з мігрантами, які проживали в США без документів. До цього уряд президента Сі Цзіньпіна не погоджувався на репатріаційні рейси з 2018 року.

 

СШАКитаймігрантивійна в Україні

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