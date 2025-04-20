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ПОЛІТИКА

У Китаї протестували водневу бомбу нового покоління

20 квітня 2025, 20:20
У Китаї протестували водневу бомбу нового покоління
Фото: з вільного доступу
Ядерні матеріали при цьому не задіяні.

Доки уряд Китаю готується до вторгнення на Тайвань, китайські вчені провели успішне випробування водневої бомби у польових умовах.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Бомба вагою 2 кг створила вогняну кулю температурою понад 1000 градусів за Цельсієм, яка проіснувала більше двох секунд – у 15 разів довше, ніж еквівалентний вибух звичайної вибухівки.

Пристрій, розроблений 705-м науково-дослідним інститутом Китайської державної суднобудівної корпорації (CSSC), використовує твердотільний матеріал для зберігання водню на основі магнію. Ядерні матеріали при цьому не задіяні.

Йдеться про сріблястий порошок, відомий як гідрид магнію, який зберігає значно більше водню, ніж резервуар під тиском. Під час активації звичайними вибуховими речовинами гідрид магнію зазнає швидкого термічного розкладання, вивільняючи газоподібний водень, який спалахує із високою температурою. 

"Вибухи водню спалахують із мінімальною енергією займання, мають широкий діапазон вибуху та вивільняють полум’я, яке швидко мчить назовні, поширюючись широко. Ця комбінація дозволяє точно контролювати інтенсивність вибуху, легко досягаючи рівномірного знищення цілей на величезних площах", — заявила команда, очолювана дослідником CSSC Ван Сюефеном.

Автори проекту зазначають, що воднева бомба може завдати значної термічної шкоди, оскільки розпечена вогняна куля, яку вона випускає, має достатню температуру для плавлення алюмінієвих сплавів і існує набагато довше, ніж швидкоплинний спалах тротилу тривалістю 0,12 секунди.

Під час випробувального вибуху надлишковий тиск склав 428,43 кілопаскалів на відстані двох метрів від бомби. Хоча це лише 40% від сили вибуху звичайного тротилу такої ж маси, проте водневий вибух дав значно більший діапазон проекції тепла.

Як зазначає South China Morning Post, гідрид магнію є доволі дефіцитним та складним в отриманні матеріалом. Зазвичай він виробляється в обсязі кількох грамів на день в специфічних лабораторних умовах – під значним тиском і за високої температури. А сам процес виготовлення несе постійний ризик вибуху.

Але на початку цього року Китай запустив цілий завод з виробництва гідриду магнію в північно-західній провінції Шеньсі, який може виробляти приголомшливі 150 тонн матеріалу на рік. В теорії першочерговим варіантом використання цього матеріалу є виробництво паливних елементів на базі водню, наприклад, для підводних човнів або безпілотників із довгим часом польоту. Але тепер китайці придумали, як зробити бомбу із гідриду магнію.

Китайбомба

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