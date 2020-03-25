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У Китаї розробили один із найбільших сонячних телескопів

Китайські вчені розробили один із найбільших сонячних у світі телескопів та перший у країні
"Вчені з Китайської академії наук у вівторок заявили, що вони розробили перший у країні та один із найбільших у світі сонячний телескоп для кращого спостереження та прогнозування активності Сонця".
У Китаї розробили один із найбільших сонячних телескопів Фото: Сонячний телескоп / Укрінформ

Про це повідомляє Xinhua, зазначає "Укрінформ".

"Вчені з Китайської академії наук у вівторок заявили, що вони розробили перший у країні та один із найбільших у світі сонячний телескоп для кращого спостереження та прогнозування активності Сонця", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє агентство, апертура телескопу становить 1,8 метра.

Зазначається, що останніми роками багато країн активізували свої зусилля у сфері розробки сонячних телескопів довжиною у два та більше метра.

Нині до найбільших сонячних телескопів у світі відносяться телескопи з апертурою у 1,6-метрів у США та 1,5-метрів у Німеччині.

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25 03 2020 13:36
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