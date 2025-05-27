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CУСПІЛЬСТВО

У Китаї стався потужний вибух на хімзаводі

27 травня 2025, 21:24
У Китаї стався потужний вибух на хімзаводі
Фото: з вільного доступу
Компанія є найбільшим у світі виробником пестициду хлорпірифосу.

У вівторок, 27 травня, у провінції Шаньдун, що на сході Китаю стався потужний вибух на хімічному заводі Shandong Youdao Chemical. В результаті вибуху на заводі в місті Вейфан загинуло щонайменше п'ятеро людей, 19 отримали поранення і шестеро зникли безвісти.

Про це пише Reuters з посиланням на державне агентство Xinhua.

На відеозаписах, поширених у китайських соціальних мережах видно шлейфи помаранчевого і чорного диму, що здіймаються в небо. На одному з відео видно, що вибухова хвиля розбила вікна.

На відео, знятому дроном, яке опублікувало урядове видання The Beijing News, видно дим, що виходить з хімічного заводу і з другого, невстановленого об'єкта неподалік. Поруч із заводом Youdao розміщені текстильний і машинобудівний завод і фірма, яка виробляє матеріали для промислових покриттів.

Після вибуху на хімічному заводі було оголошено надзвичайну ситуацію.

Місцеве екологічне бюро порадило жителям прилеглих районів носити захисні маски.

Компанія Shandong Youdao Chemical, що належить групі Himile Group, займається розробкою, виробництвом і продажем пестицидів, фармацевтичних препаратів та хімічних проміжних продуктів. Після вибуху акції її дочірньої компанії Himile Mechanical на біржі впали майже на 4%.

Китайхимзаводвибух

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