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У Китаї стався сильний землетрус: понад сотня загиблих, кілька сотень поранених

19 грудня 2023, 10:23
У Китаї стався сильний землетрус: понад сотня загиблих, кілька сотень поранених
Фото: з вільного доступу
У Центрі рятувальних команд постраждалої провінції вважають, що кількість жертв зросте через мінусову температуру.

У двох провінціях Китаю пізно увечері 18 грудня стався землетрус магнітудою 6,2 бала за шкалою Ріхтера. Станом на ранок відомо про 118 загиблих та сотні постраждалих.

Про це пише BBC News.

Влада повідомила, що двоє людей загинули в Цинхаї, згодом кількість загиблих зросла - до 13. Близько 105 людей також загинули в Ганьсу.

Експерт із землетрусів Чень Хуейчжун зазначив, що землетрус стався в густонаселеному районі і що багато спали, коли підземні поштовхи почалися посеред ночі. Тому багато постраждалих. 

Зазначається, що влада вже створила тимчасові табори та місця евакуації для людей, яким довелося покинути свої домівки. За словами офіційних осіб Ганьсу, пошкоджено майже 5000 будівель і споруд.

Заступник директора Центру рятувальних команд Ганьсу "Блакитне небо" повідомив місцевим ЗМІ, що однією з причин величезної шкоди інфраструктурі було те, що багато будинків у цьому районі були побудовані з глини та були дуже старими. Він додав, що від 70 до 80% будинків у постраждалих районах, ймовірно, будуть непридатними для проживання.

Він також додав, що кількість жерт зросте через мінусову температуру. За його словами, "надто холодно, щоб їх витримати", поки їх знайдуть рятувальники. 

війна в Україніросія окупантиКитайземлетрус

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