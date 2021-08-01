У Китаї створили морозостійкий потяг, що розганяється до 350 кілометрів
Про це повідомляє Сіньхуа, передає Укрінформ.
"Новинка належить до морозотривкої моделі швидкісних рухомих складів сімейства "Фусінь", котра, як очікується, буде курсувати по лінії, що сполучає Пекін з Харбіном, адміністративним центром провінції Хейлунцзян на північному сході Китаю", - йдеться в повідомленні.
Розробником морозостійкого поїзда виступає локомотивобудівна компанія "Сифан" з Циндао, яка входить до складу корпорації CRRC.
Як пояснив представник компанії Ся Сень, при екстремально низьких температурах у розподільній шафі потяга утворюється конденсована вода, що впливає на безпеку експлуатації.
Зазначається, що цю проблему вирішили завдяки покриттю каркаса розподільної шафи мікронним шаром пористого керамічного матеріалу, здатного зберігати конденсовану воду. А коли температура у вагоні підвищується, вода природним чином випаровується.
Крім того, за даними агентства, гальмівна система поїзда має автоматичну функцію захисту від замерзання. При проєктуванні також широко застосовувалися теплоізоляційні матеріали.
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