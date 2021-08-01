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У Китаї створили морозостійкий потяг, що розганяється до 350 кілометрів

У Пекіні презентували перший потяг китайської розробки, здатний розганятися до 350 км/год при температурі до 40 градусів нижче нуля
У Китаї створили морозостійкий потяг, що розганяється до 350 кілометрів Фото: news.cn

Про це повідомляє Сіньхуа, передає Укрінформ.

"Новинка належить до морозотривкої моделі швидкісних рухомих складів сімейства "Фусінь", котра, як очікується, буде курсувати по лінії, що сполучає Пекін з Харбіном, адміністративним центром провінції Хейлунцзян на північному сході Китаю", - йдеться в повідомленні.

Розробником морозостійкого поїзда виступає локомотивобудівна компанія "Сифан" з Циндао, яка входить до складу корпорації CRRC.

Як пояснив представник компанії Ся Сень, при екстремально низьких температурах у розподільній шафі потяга утворюється конденсована вода, що впливає на безпеку експлуатації.

Зазначається, що цю проблему вирішили завдяки покриттю каркаса розподільної шафи мікронним шаром пористого керамічного матеріалу, здатного зберігати конденсовану воду. А коли температура у вагоні підвищується, вода природним чином випаровується.

Крім того, за даними агентства, гальмівна система поїзда має автоматичну функцію захисту від замерзання. При проєктуванні також широко застосовувалися теплоізоляційні матеріали.

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08 01 2021 09:56
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