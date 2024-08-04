У Китаї цьогоріч вперше кількість домашніх тварин перевищить кількість немовлят

За оцінками американського банку, цьогоріч цифри зрівняються — до 58 мільйонів, а до 2030 року в Китаї буде понад 70 мільйонів міських домашніх тварин і менше ніж 40 мільйонів дітей віком до чотирьох років.

Упродовж 2024 року в Китаї кількість домашніх тварин перевищить кількість дітей віком до чотирьох років.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дані інвестиційної компанії США Goldman Sachs.

Їхня оцінка вказує на те, що кількість домашніх тварин у Китаї найближчими роками буде збільшуватися, — молоде населення Китаю волітиме завести кота чи собаку замість створити сім’ю. Це вплине на розвиток ринку кормів для домашніх тварин, який зросте до $12 мільярдів до кінця десятиліття.

До 2030 року домашніх тварин може стати вдвічі більше, аніж дітей до чотирьох років. Наприклад, у 2017 році в Китаї було 90 мільйонів дітей до чотирьох років, тоді як домашніх тварин — 40 мільйонів.

За оцінками американського банку, цьогоріч цифри зрівняються — до 58 мільйонів, а до 2030 року в Китаї буде понад 70 мільйонів міських домашніх тварин і менше ніж 40 мільйонів дітей віком до чотирьох років.

Такі зміни впливатимуть і на промисловість виробництва кормів для домашніх тварин у Китаї. Прогнозують, що споживання корму для котів зростатиме вдвічі швидше, ніж для собак.

Goldman Sachs також порівняв поточний стан справ Китаю із ситуацією в США та Японії.

За оцінками Американської ветеринарної медичної асоціації, у 2020 році у США було 84—89 мільйонів собак і 60—62 мільйони котів. Тоді як кількість дітей різного віку становила 73 мільйони.

У Японії живе 20 мільйонів домашніх тварин, і це приблизно вчетверо більше за 5 мільйонів дітей до чотирьох років.

Для прогнозів щодо Китаю інвестиційний банк використовував дані про співвідношення продажу в Японії дитячих сумішей і корму для тварин — нині японський ринок кормів для домашніх тварин у вісім разів перевищує ринок молочних сумішей.

Про домашніх тварин у Китаї заговорили ще під час суворих карантинів у 2020—2022 роках. Тоді йшлося про те, що 80% господарів зберегли рівень витрат на улюбленців або навіть збільшили їх, як порівняти з початком пандемії.