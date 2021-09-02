У Китаї у 2020 році суттєво знизилася народжуваність

За даними Національного бюро статистики, у 2019 році в КНР народилося 14,65 млн дітей, у 2018 році - 15,23 млн

Народжуваність у Китаї знизилася у 2020 році на 30% порівняно з попереднім роком, свідчать дані міністерства громадської безпеки КНР.

"У 2020 році кількість новонароджених, зареєстрованих за місцем постійного проживання органами громадської безпеки, становить 10 млн 35 тис., із них 5,29 млн, або 52,7%, - хлопчики, 4,74 млн, або 47,3%, - дівчинки", - йдеться у доповіді міністерства, пише "Інтерфакс-Україна".

За даними Національного бюро статистики, у 2019 році в КНР народилося 14,65 млн дітей, у 2018 році - 15,23 млн, у 2017 році - 17,23 млн, а у 2016 році - 17,86 млн. Отже, порівняно з минулим роком у 2020 році новонароджених було на 30% менше.

Китай із 1979-го до 2016 року проводив політику "одна сім'я - одна дитина". Одним із її негативних наслідків стало скорочення працездатного населення. На сьогодні будь-яка сім'я в країні може заводити до двох дітей.

Нагадаємо, що коронавірус ще більше вдарив по вкрай низькому рівню народжуваності Італії