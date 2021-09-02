У Китаї у 2020 році суттєво знизилася народжуваність
"У 2020 році кількість новонароджених, зареєстрованих за місцем постійного проживання органами громадської безпеки, становить 10 млн 35 тис., із них 5,29 млн, або 52,7%, - хлопчики, 4,74 млн, або 47,3%, - дівчинки", - йдеться у доповіді міністерства, пише "Інтерфакс-Україна".
За даними Національного бюро статистики, у 2019 році в КНР народилося 14,65 млн дітей, у 2018 році - 15,23 млн, у 2017 році - 17,23 млн, а у 2016 році - 17,86 млн. Отже, порівняно з минулим роком у 2020 році новонароджених було на 30% менше.
Китай із 1979-го до 2016 року проводив політику "одна сім'я - одна дитина". Одним із її негативних наслідків стало скорочення працездатного населення. На сьогодні будь-яка сім'я в країні може заводити до двох дітей.
Нагадаємо, що коронавірус ще більше вдарив по вкрай низькому рівню народжуваності Італії
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