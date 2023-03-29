У Китаї відповіли на запрошення Зеленського для Сі Цзіньпіна

У Китаї заявили, що продовжують підтримувати діалог зі всіма сторонами "українського питання". Проте інформації про візит лідера Сі Цзіньпіна до України немає.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, повідомляє The Washington Post.

Представниця МЗС прокоментувала запрошення президента володимира зеленського для лідера Китаю відвідати Україну. Вона зазначила, що конкретної інформації щодо можливої зустрічі лідерів поки що у неї немає.

"Китай щодо українського питання підтримує спілкування з усіма сторонами, включаючи Україну. Щодо конкретних деталей, я не маю інформації, яку я могла б надати", - сказала речниця.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press запросив китайського лідера Сі Цзіньпіна в Україну.