У Китаї вперше з початку епідемії ніхто не помер від коронавірусу

Про це повідомила Національна комісія з охорони здоров'я в Китаї

У Китаї вперше з січня не зафіксували жодної смерті від коронавірусу. А всі нові випадки інфікування у людей, які повернулись з-за кордону.

Так, 6 квітня у Китаї зафіксували 32 нові випадки - усі з-за кордону, 5 квітня було 39 нових випадків, повідомляє "Громадське".

У провінції Хубей, яка була епіцентром коронавірусу, за минулу добу не зафіксували жодного нового інфікованого чи пацієнта з підозрою. У провінції залишається 518 хворих на Covid-19, 515 - у місті Ухань.

Раніше Китай закрив кордони для іноземців, зокрема для тих, хто має візу чи посвідку на проживання. Влада країни зменшила кількість міжнародних авіарейсів: китайські та іноземні авіаперевізники можуть здійснювати лише один міжнародний рейс на тиждень.

Як пише BBC, у середу, 8 квітня, влада Уханя планує дозволити людям виїжджати з міста. Раніше Ухань, в якому проживає 11 мільйонів людей, закрили на карантин 23 січня. Наразі у місті вже частково відновили роботу метро, а у провінції Хубей відкрили аеропорти.