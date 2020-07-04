У Китаї вперше з початку епідемії ніхто не помер від коронавірусу
Так, 6 квітня у Китаї зафіксували 32 нові випадки - усі з-за кордону, 5 квітня було 39 нових випадків, повідомляє "Громадське".
У провінції Хубей, яка була епіцентром коронавірусу, за минулу добу не зафіксували жодного нового інфікованого чи пацієнта з підозрою. У провінції залишається 518 хворих на Covid-19, 515 - у місті Ухань.
Раніше Китай закрив кордони для іноземців, зокрема для тих, хто має візу чи посвідку на проживання. Влада країни зменшила кількість міжнародних авіарейсів: китайські та іноземні авіаперевізники можуть здійснювати лише один міжнародний рейс на тиждень.
Як пише BBC, у середу, 8 квітня, влада Уханя планує дозволити людям виїжджати з міста. Раніше Ухань, в якому проживає 11 мільйонів людей, закрили на карантин 23 січня. Наразі у місті вже частково відновили роботу метро, а у провінції Хубей відкрили аеропорти.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Жорсткий карантин в Україні: яка ситуація на вулицях Києва - фоторепортаж
- ФОТО З Туреччини прибув пором із 35 українцями на борту
- ВІДЕО МОЗ запустило соціальну кампанію підтримки лікарів
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"