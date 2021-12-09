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У Китаї виявлено новий осередок COVID-19

У суботу 19 внутрішніх випадків зараження зафіксовані в місті Путянь і один - у місті Цюаньчжоу провінції Фуцзянь
Минулої суботи в Китаї був виявлений новий епіцентр зараження СOVID-19 всередині країни, ним стала східна провінція Фуцзянь.
У Китаї виявлено новий осередок COVID-19 Фото: CTK Photo

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Держкомітет охорони здоров'я КНР.

За його даними, в суботу 19 внутрішніх випадків зараження зафіксовані в місті Путянь і один - у місті Цюаньчжоу провінції Фуцзянь.

Загалом за минулу добу в країні виявлено 46 нових інфікованих, 26 із них прибули з-за кордону.

У серпні центром поширення інфекції всередині країни стало місто Нанкін провінції Цзянсу, де джерелом стали робочі місцевого аеропорту, які займалися прибиранням авіалайнерів, прибулих з-за кордону.

З початку пандемії в Китаї зафіксовано 95 тис. 199 випадків СOVID-19, від пов'язаних з коронавірусом захворювань померли 4 тис. 636 осіб.

Нагадаємо, що Китай вкотре відмовив ВООЗ у розслідуванні виникнення COVID-19

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12 09 2021 13:58
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