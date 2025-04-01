У Китаї запевняють росію у вічній дружбі
01 квітня 2025, 15:07
Фото: з вільного доступу
Стратегічна співпраця між країнами буде все посилюватися,наголосив міністр закордонних справ КНР
Міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час візиту до москви заявив, що Китай і росія є друзями навіки, а стратегічна співпраця між країнами буде все посилюватися.
Про це йдеться на сайті МЗС КНР.
“Китай і росія продовжують поглиблювати стратегічне партнерство. Це цілком відповідає логіці історичного розвитку, сприяє гармонійному співіснуванню двох країн та демократизації міжнародних відносин”, ‒ сказав Ван.
Він додав, що однією з ключових характеристик нинішніх китайсько-російських відносин є їх дружній характер, який, на думку топдипломата, ніколи не зміниться.
“Принцип “друзі навіки, ніколи не вороги” служить надійною правовою основою для просування стратегічної співпраці на більш високий рівень”, ‒ сказав міністр.
Він повторив тезу про те, що відносини Китаю і росії не становлять загрози для будь-якої країни світу і не повинні зазнавати втручання чи впливу будь-якої третьої сторони.
За понад три роки повномасштабного вторгнення росії в Україну Китай став найбільшим торговим партнером москви, який, серед іншого, постачає країні-агресорці великі обсяги мікроелектроніки та речовин, критично необхідних російському ВПК для виробництва зброї і боєприпасів і продовження війни в Україні.
Пекін заперечує обвинувачення на його адресу в підтримці російської війни і називає масштабні постачання рф продукції подвійного призначення звичайною торгівлею між двома країнами, відмовляючись визнавати, що продукція китайських компаній використовується росіянами для створення зброї і вбивства українців.