У Китаї запевняють росію у вічній дружбі

Стратегічна співпраця між країнами буде все посилюватися,наголосив міністр закордонних справ КНР

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час візиту до москви заявив, що Китай і росія є друзями навіки, а стратегічна співпраця між країнами буде все посилюватися.

Про це йдеться на сайті МЗС КНР.

“Китай і росія продовжують поглиблювати стратегічне партнерство. Це цілком відповідає логіці історичного розвитку, сприяє гармонійному співіснуванню двох країн та демократизації міжнародних відносин”, ‒ сказав Ван.

Він додав, що однією з ключових характеристик нинішніх китайсько-російських відносин є їх дружній характер, який, на думку топдипломата, ніколи не зміниться.

“Принцип “друзі навіки, ніколи не вороги” служить надійною правовою основою для просування стратегічної співпраці на більш високий рівень”, ‒ сказав міністр.

Він повторив тезу про те, що відносини Китаю і росії не становлять загрози для будь-якої країни світу і не повинні зазнавати втручання чи впливу будь-якої третьої сторони.