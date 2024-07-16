У Китаї знижки на предмети розкоші досягають 50% через спад попиту

Окрім економічного спаду на такий вибір китайців впливають і інші фактори, вважають експерти.

У Китаї знижки на предмети розкоші досягають 50%, оскільки покупці середнього класу, які раніше масово купували лакшері-товари. Знижки пропонують навіть такі всесвітньо відомі бренди, як Versace або Burberry.

Про це пише FT.

Знижки можуть досягати навіть +50% на відомі брендові товари, а для залучення покупців пропонують екстравагантні для Європи чи США пропозиції – 24-місячну безвідсоткову позику.

Як зазначають аналітики, раніше китайський ринок був привабливим практично для всіх брендів, як дуже дорогих, так і тих, що позиціонують себе менш вартісними. Однак наразі існує жорсткий розподіл між тими, хто залишився на ринку і до цього часу може продавати товари в необхідному обсязі, і тими, хто виявився неспроможним адаптуватися до різкої зміни настроїв китайських споживачів.

Деякі бренди вже на сьогодні передбачають суттєвий спад своїх продажів і від'ємні показники прибутку на китайському ринку. Лише дуже стійкі бренди, розраховані на дуже стійкий сегмент споживачів, наприклад Louis Vuitton, Hermès і Chanel, практично зберегли свої обсяги та не пропонують зменшену вартість на товари.

Загалом спад на лакшері-сегмент товарної продукції в Китаї викликаний тим, що під час пандемії придбання товарів здійснювалося за допомогою електронних маркетплейсів. Відповідне розширення пропозицій завершилося тим, що більшість компаній почала продавати товари у дуже великому асортименті. До часу дії жорстких карантинних обмежень більшість китайців використовувала для придбання лише внутрішні пропозиції як європейських, так і американських брендів. Після завершення пандемії не змогли перебудуватися, і таким чином китайський ринок розкоші кардинально змінився.

Частково, на думку аналітиків, на такі зміни впливає сповільнення економічного зростання та поступове збільшення безробіття серед молоді, зменшений рівень зацікавленості у покупках значної кількості китайських споживачів. Крім того, за спостереженнями експертів, китайці почали економити та віддають перевагу менш розкішним та вартісним продуктам і товарам. Саме тому відвідуваність онлайн-магазинів, а також придбання європейських і американських товарів суттєво скоротилася.

Підігріває таку товарну диспропорцію і політика самих брендів, які почали стрімко зменшувати вартість товару на критичні показники – 50% і більше. Таким чином клієнти вважатимуть, на думку оглядачів, що реальна вартість таких продуктів суттєво менша і тому купувати брендові речі за їх звичайну вартість не має сенсу.