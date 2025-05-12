У Китаї зробили заяву про 30-денне припинення вогню в Україні

Китай заявляє, що єдиним виходом для завершення війни є діалог та переговори

У Китаї прокоментували ініціативу України, Європи та США про 30-денне припинення вогню, заявивши, що підтримують всі зусилля, спрямовані на завершення війни в Україні, зокрема й цю ініціативу.

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"Щодо української кризи (так Китай називає війну росії в Україні) позиція Китаю є послідовною та чіткою. Ми вважаємо, що всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру", - сказав він.

За його словами, Пекін сподівається, що в результаті переговорів сторони зможуть досягнути справедливої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди, яка буде прийнятною для всіх сторін і зрештою досягнуть політичного врегулювання.