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У Китаї зробили заяву про 30-денне припинення вогню в Україні

12 травня 2025, 13:35
У Китаї зробили заяву про 30-денне припинення вогню в Україні
Фото: з вільного доступу
Китай заявляє, що єдиним виходом для завершення війни є діалог та переговори
У Китаї прокоментували ініціативу України, Європи та США про 30-денне припинення вогню, заявивши, що підтримують всі зусилля, спрямовані на завершення війни в Україні, зокрема й цю ініціативу.
 
Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.
 
"Щодо української кризи (так Китай називає війну росії в Україні) позиція Китаю є послідовною та чіткою. Ми вважаємо, що всі зусилля мають бути спрямовані на досягнення миру", - сказав він.
 
За його словами, Пекін сподівається, що в результаті переговорів сторони зможуть досягнути справедливої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди, яка буде прийнятною для всіх сторін і зрештою досягнуть політичного врегулювання.
 
"Ми завжди вважали і продовжуємо наполягати на тому, що єдиним життєздатним виходом є діалог та переговори", - наголосив речник МЗС Китаю.
 
Він також відреагував на заклик президента США Дональда Трампа про необхідність участі великих держав, зокрема Туреччини і КНР, для припинення війни в Україні, заявивши, що Китай готовий співпрацювати.
 
"Китай готовий, враховуючи побажання зацікавлених сторін, співпрацювати з міжнародною спільнотою та продовжувати відігравати конструктивну роль у вирішенні "кризи" й досягненні довгострокового миру", - заявив Лінь.

 

Китайвійна в Україніросія окупанти

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