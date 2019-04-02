У Ла-Манші знайшли тіло серед уламків зниклого літака з футболістом
На дні протоки Ла-Манш знайшли уламки легкомоторного літака, яким летіли аргентинський футболіст британського "Кардіффа" Еміліано Сала та пілот Девід Ібботсо, повідомив у Twitter Девід Мірнс - координатор приватної операції з пошуку літака.
Мірнс не уточнив, чи вдалося знайти тіла, але зазначив, що сім'ям Сали та Ібботсона повідомили про виявлення уламків.
Оновлення:
Рятувальники знайшли тіло на борту легкомоторного літака, яким летіли аргентинський футболіст британського "Кардіффа" Еміліано Сала та пілот Девід Ібботсон і який впав у Ла-Манш, йдеться у заяві британського Управління з розслідування авіаційних аварій (AAIB), інформує "Європейська правда".
Фото: AAIB
"На жаль, на відеоматеріалах серед уламків видно одного пасажира. AAIB зараз розглядає наступні кроки, у консультації з родинами пілота і пасажира та поліцією", - йдеться у заяві.
Управління опублікувало фотографію знайденої частини літака – це задня ліва сторону фюзеляжу, на якій видно реєстраційний номер.
Нагадаємо, в ніч на 22 січня над Ла-Маншем зазнав аварії приватний літак, на борту якого перебував найдорожчий футболіст в історії "Кардіффа" Еміліано Сала, котрого за два дні до того купили за 15 млн фунтів у французького "Нанта".
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