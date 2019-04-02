У Ла-Манші знайшли тіло серед уламків зниклого літака з футболістом

На дні протоки Ла-Манш знайшли уламки легкомоторного літака, яким летіли аргентинський футболіст британського "Кардіффа" Еміліано Сала та пілот Девід Ібботсон.

На дні протоки Ла-Манш знайшли уламки легкомоторного літака, яким летіли аргентинський футболіст британського "Кардіффа" Еміліано Сала та пілот Девід Ібботсо, повідомив у Twitter Девід Мірнс - координатор приватної операції з пошуку літака.

Мірнс не уточнив, чи вдалося знайти тіла, але зазначив, що сім'ям Сали та Ібботсона повідомили про виявлення уламків.

Оновлення:

Рятувальники знайшли тіло на борту легкомоторного літака, яким летіли аргентинський футболіст британського "Кардіффа" Еміліано Сала та пілот Девід Ібботсон і який впав у Ла-Манш, йдеться у заяві британського Управління з розслідування авіаційних аварій (AAIB), інформує "Європейська правда".



Фото: AAIB

"На жаль, на відеоматеріалах серед уламків видно одного пасажира. AAIB зараз розглядає наступні кроки, у консультації з родинами пілота і пасажира та поліцією", - йдеться у заяві.

Управління опублікувало фотографію знайденої частини літака – це задня ліва сторону фюзеляжу, на якій видно реєстраційний номер.