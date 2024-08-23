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У Латвії анонсували передачу Україні рекордної партії БПЛА

23 серпня 2024, 12:09
У Латвії анонсували передачу Україні рекордної партії БПЛА
Фото: з вільних джерел
Загалом Латвія вже поставила Україні 3 000 бойових безпілотників.
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що Україні відправлять найбільшу партію безпілотників від місцевих виробників.
 
Про це він зазначив у соцмережі X (Twitter),.
 
Йдеться про рекордну партію з 1300 безпілотників.
 
"Найбільша партія від латвійських виробників – 1400 безпілотників – готова до відправки в Україну. На цьому завершується закупівля Міністерством оборони понад 2700 безпілотників латвійської промисловості для України", – написав міністр.
 
За словами голови Міноборони, загалом Латвія вже поставила Україні 3 000 бойових безпілотників різних типів та характеристик в рамках Коаліції дронів.
 
"Разом з латвійськими компаніями ми продовжимо надавати підтримку до перемоги України", – наголосив Спрудс.

 

Литвабезпілотникивійна в Україніросія окупанти

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