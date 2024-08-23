У Латвії анонсували передачу Україні рекордної партії БПЛА

Загалом Латвія вже поставила Україні 3 000 бойових безпілотників.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що Україні відправлять найбільшу партію безпілотників від місцевих виробників.

Про це він зазначив у соцмережі X (Twitter),.

Йдеться про рекордну партію з 1300 безпілотників.

"Найбільша партія від латвійських виробників – 1400 безпілотників – готова до відправки в Україну. На цьому завершується закупівля Міністерством оборони понад 2700 безпілотників латвійської промисловості для України", – написав міністр.