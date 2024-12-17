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У Латвії оголосили раптову перевірку боєготовності армії

17 грудня 2024, 11:11
У Латвії оголосили раптову перевірку боєготовності армії
Фото: з вільних джерел
Метою перевірки бойової готовності є перевірка і вдосконалення процедур і бойової готовності підрозділів
17 грудня, по всій Латвії оголошено часткову перевірку бойової готовності підрозділів Національних збройних сил (НЗС). Перевірка боєготовності планується заздалегідь, але є несподіваною для підрозділів, які беруть участь у ній.
 
Про це повідомляє Delfi з посиланням на НЗС.
 
Метою перевірки бойової готовності є перевірка і вдосконалення процедур і бойової готовності підрозділів шляхом тренування здатності підрозділів до реагування, пояснюють в НЗС.
 
В рамках перевірки боєготовності військова техніка і особовий склад підрозділів СЗС будуть переміщені в різні місця Латвії для виконання завдань за призначенням.
 
Перевірка боєготовності не пов'язана зі змінами в середовищі безпеки або іншими подіями, пов'язаними з безпекою, підкреслюють в НЗС.
 
Як пояснюють в НЗС, оборона Латвії і захист її незалежності є спільною відповідальністю всього суспільства, що включає в себе також готовність до дій і посилення готовності до дій. Зміцнення готовності до дій починається з особистої участі, ініціативи та відповідальності кожної людини.
 
Кожен громадянин сам вирішує, чи піти йому на професійну службу, службу в Національну гвардію, пройти базовий курс військової підготовки резервістів, ставши військовозобов'язаним резервістом, чи відповідально виконувати свої трудові обов'язки та піклуватися про своїх співгромадян.
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