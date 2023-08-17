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У Латвії оприлюднили список компаній, які експортують свій товар до рф

17 серпня 2023, 18:25
У Латвії оприлюднили список компаній, які експортують свій товар до рф
Фото: gorod.lv
Частіше за все з Латвії до росії експортували продукти харчування та алкоголь, рідше – хімікати та лікарські препарати, машини та електрообладнання, а також текстильні вироби.

Центральне статистичне бюро Латвії оприлюднило список компаній, які продовжують торгувати з росією та білоруссю на тлі війни рф проти України.

Про це повідомляє телерадіокомпанія LSM.

Зазначають, що міністр економіки Ілзе Індріксоне дала вказівку бюро опублікувати цей список, хоча раніше міністерство чинило спротив його оприлюдненню, посилаючись на комерційну таємницю.

За словами міністерки, присутність у списку не означає, що компанія порушує закон або санкції ЄС. У списку наведені лише назви компаній і не вказані обсяги або тип експортованих товарів.

Згідно зі списком, який будуть оновлювати щомісяця, понад 800 латвійських компаній експортували до рф 2022 року і близько 300 – цього року до червня. Це менше, ніж 1 095 компаній, які торгували з росією у 2019 році.

Минулого року компаній, які експортували до білорусі, було майже 400, тоді як цього року їх близько 170.

експортЛатвіявійна в Україніросія окупанти

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