У Латвії побільшало шлюбів серед пенсіонерів

Тенденцію пояснюють змінами в законодавстві: з січня овдовілий чоловік чи дружина може рік отримувати частину пенсії покійного

В Латвії зросла кількість шлюбів серед пенсіонерів – тенденцію пов’язують зі зміною законодавства щодо нарахування пенсій.

Про "бум" шлюбів серед літніх людей повідомляє skaties.lv.

Цьогоріч у Латвії набули чинності зміни до законодавства, згідно з якими овдовілий член подружжя, чоловік чи дружина, може протягом року отримувати частину пенсії покійного.

Керівник РАЦСу в Озолнієкському краї Лаура Гаспарович вважає, що чимало літніх людей укладають шлюби саме з розрахунку.

У Міністерстві юстиції вказують, що на початку цього року кількість укладених між "сеньйорами" шлюбів зросла. Прогнозують, що кількість молодят пенсійного віку і надалі зростатиме, оскільки вони активно цікавляться можливістю офіційного оформлення відносин.

Чимало літніх людей цікавляться можливістю укласти шлюб без свідків. Така ініціатива вже подана на розгляд до Сейму.

Як зазнаає портал Delfi, з 1 січня 2019 року в разі смерті пенсіонера його овдовілий член подружжя може отримувати половину пенсії померлого. Правда, цим правом можуть скористатися тільки одержувачі латвійської пенсії за віком, інвалідностю або вислугою років.

Пенсію вдівцям почали виплачувати з 1 січня 2019 року - тобто це правило не поширюється на випадки смерті подружжя до кінця 2018 року.