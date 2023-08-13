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ПОЛІТИКА

У Латвії пропонують опублікували список компаній, які працюють з росією

13 серпня 2023, 10:08
У Латвії пропонують опублікували список компаній, які працюють з росією
Фото: з вільних джерел
Таких компаній понад три сотні.

У Латвії збирають підписи з проханням до Міністерства економіки опублікувати список місцевих компаній, які продовжують співпрацювати з росією.

Звернення на порталі громадських ініціатив Manabalss.lv вже набрало більше 500 підписів із 10 000 необхідних голосів.

Про це повідомляє Delfi

Попри російську агресію проти України, кілька латвійських компаній, які не підпадають під санкції, продовжують експорт товарів у рф. Як пише автор петиції Зігмар Дзеніс, Міністерство економіки Латвії відмовилося надати журналістам список цих компаній, аргументуючи це комерційною таємницею.

"Незважаючи на російську війну, кілька сотень латвійських компаній, які не підпадають під санкції, продовжують співпрацювати з росією. Я закликаю змінити положення про таємницю комерційної інформації і зобов'язати Мінекономіки надати ЗМІ інформацію про ці компанії, адже інтереси громадськості є першочерговими. Така інформація не може вважатися комерційною таємницею, оскільки вона не впливає на внутрішню конкуренцію латвійських компаній", - написав автор.

Чоловік додав, що за перші п'ять місяців 2023 року з Латвії до росії експортували 307 компаній. Серед товарів популярні: алкоголь, продукти харчування, хімікати, ліки, машини, механізми, електрообладнання та текстиль.

"Після оприлюднення списку громадськість отримає більше можливостей голосувати своїми гаманцями за вибір цих компаній, які торгують із державою-агресоркою росією", - підсумував Дзеніс.

Латвіярф тероризмвійна в Україні

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