У Латвії розповіли, що треба зробити аби запобігти великій війні в Європі

Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш під час виступу у латвійському Сеймі наголосив, що велика війна в Європі не є неминучою.

Глава МЗС Латвії назвав агресію рф проти України "імперіалістичною війною", ширша мета якої – "зміна міжнародного порядку, заснованого на верховенстві закону, і заміна його на владу брутальної сили".

"росія намагається всіма способами у своїй пропаганді розповідати й нам у Латвії, і решті Західного світу, що ми розколоті, що ми безпорадні, що війна йде вперед, що росія її виграє, і в опору немає сенсу. І я вам скажу – це брехня, це нісенітниця і дурість", – зазначив Каріньш.

За його словами, росію можна стримати від нападу на будь-яку іншу країну в майбутньому.

"Це не є неминучим, що буде велика війна в Європі, а в наших силах її призупинити, працюючи, звичайно, над зміцненням своєї безпеки разом із нашими західними союзниками", – сказав глава МЗС Латвії і додав, що Латвія та її союзники мають допомагати Україні перемогти у війні проти рф.