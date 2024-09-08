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ПОЛІТИКА

У Латвії впав російський військовий безпілотник

08 вересня 2024, 17:18
У Латвії впав російський військовий безпілотник
Фото: з вільних джерел
Наразі триває слідство.

У суботу, 7 вересня, у східній частині Латвії впав російський військовий дрон.

Про це повідомив президент країни Едгарс Рінкевичс у соцмережі X.

За його словами, вчора у східній частині країни розбився російський військовий безпілотник. Станом на зараз ведеться розслідування.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками", - пише президент.

Рінкевичс наголосив, що кількість подібних інцидентів на східному фланзі НАТО зростає.

"Ми повинні вирішувати їх спільно", - резюмував він.

Видання Delfi пише, що за наявною в розпорядженні Національних Збройних Сил інформацією (НЗС), безпілотник увійшов у повітряний простір країни з боку білорусі.

Командувач НЗС генерал-лейтенант Леонід Калніньш повідомив агентству LETA, що безпілотний літальний апарат у суботу увійшов у повітряний простір Латвії, і його одразу ж помітили.

"Ми оцінювали і відстежували ситуацію, наскільки вона небезпечна і чи можуть наражатися на небезпеку об'єкти і цивільні особи", - сказав Калніньш, додавши, що рішення ухвалено згідно з процедурою, прийнятою НЗС і країнами-членами НАТО.

Нагадаємо, під час російського обстрілу України у ніч на 8 вересня один з ударних дронів Shahed залетів на територію Румунії. У Бухаресті вже підтвердили цю інформацію. Для відстеження БПЛА румунські ВПС підіймали два літаки F-16. Система радіолокаційного спостереження виявила та відстежила траєкторію дрона, який увійшов до Румунії, а пізніше повернувся до України. 

У НАТО вже засудили порушення повітряного простору Румунії російським дроном. Там заявили про "безвідповідальні" дії росіян, хоча в Альянсу "немає інформації про навмисний напад" рф на союзників.

Латвіядронивійна в Україні

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