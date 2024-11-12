У Латвії заблокували черговий сайт з роспропагандою

На сайті, доступному 15-ма мовами, поширюють спотворену та хибну інформацію про світові події, у тому числі про війну в Україні

У Латвії заблокували черговий сайт із російською пропагандою. Також обмежують доступ до дзеркальних сторінок, що його дублюють.

Таке рішення прийняла Національна рада з електронних ЗМІ ( NEPLP) після перевірки розміщених на ресурсі аудіо-, аудіовізуальних та письмових матеріалів.

Рада також отримала лист від іншого компетентного органу державного управління, в якому йдеться, що контент, що розповсюджується на даному сайті, є частиною російських пропагандистських та дезінформаційних кампаній, спрямованих на дискредитацію західних країн та їх організацій, очорнення та приниження Латвії, виправдання військової агресії росії та її злочинів в Україні, а також позитивне висвітлення росії та її союзників.

На сайті, доступному 15-ма мовами, поширюють спотворену та хибну інформацію про світові події, у тому числі про війну в Україні, виправдовують вторгнення росії в Україну, виступають проти Заходу, зокрема проти США та НАТО.

Також висвітлюють позитивно дії росії та її союзників – білорусі, Китаю, Північної Кореї, а також публікують інформацію, спрямовану проти незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Латвії.