Матеріали:
Теми:

У Латвії заявили, що погана транспортна інфраструктура гальмує доставку допомоги Україні

05 вересня 2023, 09:55
У Латвії заявили, що погана транспортна інфраструктура гальмує доставку допомоги Україні
Фото: gorod.lv
Потрібне фінансування від ЄС.

Недосконала транспортна інфраструктура між Латвією та Україною призводить до затримки доставок вантажів з допомогою.

Про це заявив міністр повідомлення Латвії Яніс Вітенбергс, повідомляє Delfi.

За словами латвійського чиновника, йдеться не лише про дорожні мережі, але також про залізниці, порти та аеропорти.

Під час спілкування з міністрами країн-членів Євросоюзу на круглому столі Вітенбергс відзначив важливість інвестицій у таку транспортну інфраструктуру в регіоні, оскільки фінансування з європейських фондів недостатньо.

"Ми домовляємося про спільну позицію з країнами-однодумцями з нашого регіону та ЄС, щоб отримати додаткові кошти для проектів та інвестицій", - сказав глава Мінсполучення Латвії.

Також він зазначив, що було проведено значну роботу щодо покращення інфраструктури єдиної європейської транспортної мережі.

 

 

 

Латвіядопомога Українілогістикавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Чи замінить Віктор Бут Прігожина? Торговець смертю може готуватися до набагато активнішої ролі в Африці – Майкл Альбанезе
Політика
Чи замінить Віктор Бут Прігожина? Торговець смертю може готуватися до набагато активнішої ролі в Африці – Майкл Альбанезе
Переклад iPress – 05 вересня 2023, 13:08
Аналіз українського контрнаступу. Захід вже зараз має інвестувати в здатність України вести бойові дії взимку – новий звіт RUSI
Політика
Аналіз українського контрнаступу. Захід вже зараз має інвестувати в здатність України вести бойові дії взимку – новий звіт RUSI
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 23:19
Україна – не В'єтнам. Американська велика стратегія, реалізм і російсько-українська війна – Лоуренс Фрідман
Політика
Україна – не В'єтнам. Американська велика стратегія, реалізм і російсько-українська війна – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 16:45
Консєрви кремля на Заході значно активізувалися. Адже на фронті росії непереливки
Політика
Консєрви кремля на Заході значно активізувалися. Адже на фронті росії непереливки
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 13:05
Непоганий тиждень для контрнаступу. Чотири причини для стриманого оптимізму – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Непоганий тиждень для контрнаступу. Чотири причини для стриманого оптимізму – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 08:53
Стратегічна наступальна кампанія. Україна завдає ударів у відповідь – далі і частіше – Мік Раян
Технології
Стратегічна наступальна кампанія. Україна завдає ударів у відповідь – далі і частіше – Мік Раян
Переклад iPress – 01 вересня 2023, 16:45
Невдалий контрнаступ? Про феєрверки на заході росії та просування ЗСУ на півдні України – Том Купер
Політика
Невдалий контрнаступ? Про феєрверки на заході росії та просування ЗСУ на півдні України – Том Купер
Переклад iPress – 01 вересня 2023, 12:58
Байден має припинити відступати перед путіним. Слід прислухатися до своїх американських бойових генералів – The Hill
Політика
Байден має припинити відступати перед путіним. Слід прислухатися до своїх американських бойових генералів – The Hill
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 23:14
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється