У Латвії заявили, що погана транспортна інфраструктура гальмує доставку допомоги Україні

Недосконала транспортна інфраструктура між Латвією та Україною призводить до затримки доставок вантажів з допомогою.

Про це заявив міністр повідомлення Латвії Яніс Вітенбергс, повідомляє Delfi.

За словами латвійського чиновника, йдеться не лише про дорожні мережі, але також про залізниці, порти та аеропорти.

Під час спілкування з міністрами країн-членів Євросоюзу на круглому столі Вітенбергс відзначив важливість інвестицій у таку транспортну інфраструктуру в регіоні, оскільки фінансування з європейських фондів недостатньо.

"Ми домовляємося про спільну позицію з країнами-однодумцями з нашого регіону та ЄС, щоб отримати додаткові кошти для проектів та інвестицій", - сказав глава Мінсполучення Латвії.

Також він зазначив, що було проведено значну роботу щодо покращення інфраструктури єдиної європейської транспортної мережі.