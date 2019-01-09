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У ліцеї імені Богуна вперше в історії розпочали навчання дівчата

Уперше в його історії тут навчатимуться дівчата, які під час вступних іспитів вибороли можливість носити високе звання ліцеїсток Київського військового ліцею імені Івана Богуна"
У Київському військовому ліцеї імені Богуна вперше в історії розпочали навчання дівчата — вони взяли участь в урочистостях на День знань.
У ліцеї імені Богуна вперше в історії розпочали навчання дівчата Фото: Hromadske

Під час святкової лінійки начальник ліцею, Герой України генерал-майор Ігор Гордійчук розповів, що з 1 вересня заклад поповнили 300 нових учнів, зокрема 20 дівчат, повіжомляє "Громадське".

"Уперше в його історії тут навчатимуться дівчата, які під час вступних іспитів вибороли можливість носити високе звання ліцеїсток Київського військового ліцею імені Івана Богуна", - сказав він.

Гордійчук наголосив, що дівчата не поступаються юнакам "ні в рівні знань, ні у фізичній підготовці, ні в прагненні стати офіцерами Збройних сил України".

Нагадаємо, про намір вперше в історії ліцею взяти дівчат Гордійчук заявив ще в березні. Водночас він зазначив, що в перший раз їх буде невелика кількість.

"Якщо це буде вдалий рік, будемо обґрунтовувати пропозиції для керівництва і збільшувати кількість", - сказав тоді він.

Вимоги до абітурієнтів-хлопців і дівчат були однаковими - їх перевіряли на силу, спритність, витривалість, психологічну готовність та мотивацію. 

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01 09 2019 21:30
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