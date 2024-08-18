Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Лівані блекаут через загострення відносин з Ізраїлем – Bloomberg

18 серпня 2024, 12:18
У Лівані блекаут через загострення відносин з Ізраїлем – Bloomberg
Фото: УНІАН
В ліванській енергетичній компанії закінчився газойль.

Ліван бореться з "повним знеструмленням" по всій країні після того, як державна енергетична компанія заявила, що у неї закінчився газойль на тлі посилення транскордонних нападів між Хезболлою та Ізраїлем.

Про це пише агенція Bloomberg

Компанія Electricite Du Liban заявила, що останній виробничий блок електростанції Zahrani був примусово закритий і що відключення електроенергії вплине на аеропорт країни, порти, водяні насоси, каналізаційні системи і в'язниці. 

Відключення сталося невдовзі після того, як "Хезболла", визнана США терористичною організацією, випустила ракетний залп по Ізраїлю у відповідь на удар, у результаті якого загинуло 10 громадян Сирії і було поранено ще п'ятьох у Південному Лівані. 

Десятки тисяч ізраїльтян і ліванців покинули свої домівки, щоб уникнути транскордонних боїв, які спалахнули приблизно в той час, коли Хамас вторгся на південь Ізраїлю 7 жовтня, убивши 1200 людей і спровокувавши війну в Газі.

Крмі того, з кінця 2019 року Ліван переживає найгіршу фінансову кризу за десятиліття. Уряд оголосив дефолт за своїм міжнародним боргом і не вжив заходів, необхідних для отримання зовнішньої підтримки.

 
Ліванблекаут

Останні матеріали

росіяни прагнуть продемонструвати, що Курська операція не впливає на Донбаський наступ. Але ЗСУ відходять, щоб зайняти кращі позиції – Том Купер
Політика
росіяни прагнуть продемонструвати, що Курська операція не впливає на Донбаський наступ. Але ЗСУ відходять, щоб зайняти кращі позиції – Том Купер
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 14:31
Історія твориться кров'ю. ЗСУ тримають обриси майбутнього в своїх руках – Ендрю Таннер
Політика
Історія твориться кров'ю. ЗСУ тримають обриси майбутнього в своїх руках – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 11:32
Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Політика
Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 08:03
Битва маневрів. Як російські пропагандони
Політика
Битва маневрів. Як російські пропагандони "виграли" Курську битву – Том Купер
Переклад iPress – 15 серпня 2024, 16:14
Україна має перемогти. Як боротьба України вирішує глобальні проблеми – Андреас Умланд
Політика
Україна має перемогти. Як боротьба України вирішує глобальні проблеми – Андреас Умланд
Переклад iPress – 15 серпня 2024, 08:26
Велике розплутування рашизму. Курськ 2.0: злам путінської системи – Ендрю Таннер
Політика
Велике розплутування рашизму. Курськ 2.0: злам путінської системи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 23:38
Наступна фаза Курської операції. Який шлях обере Україна? – Мік Раян
Політика
Наступна фаза Курської операції. Який шлях обере Україна? – Мік Раян
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 14:05
Успіхи ЗСУ на Курщині. Проте операція на Херсонщині мала далеко не геппі-енд – Том Купер
Політика
Успіхи ЗСУ на Курщині. Проте операція на Херсонщині мала далеко не геппі-енд – Том Купер
Переклад iPress – 14 серпня 2024, 12:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється