У Лівані блекаут через загострення відносин з Ізраїлем – Bloomberg

В ліванській енергетичній компанії закінчився газойль.

Ліван бореться з "повним знеструмленням" по всій країні після того, як державна енергетична компанія заявила, що у неї закінчився газойль на тлі посилення транскордонних нападів між Хезболлою та Ізраїлем.

Про це пише агенція Bloomberg.

Компанія Electricite Du Liban заявила, що останній виробничий блок електростанції Zahrani був примусово закритий і що відключення електроенергії вплине на аеропорт країни, порти, водяні насоси, каналізаційні системи і в'язниці.

Відключення сталося невдовзі після того, як "Хезболла", визнана США терористичною організацією, випустила ракетний залп по Ізраїлю у відповідь на удар, у результаті якого загинуло 10 громадян Сирії і було поранено ще п'ятьох у Південному Лівані.

Десятки тисяч ізраїльтян і ліванців покинули свої домівки, щоб уникнути транскордонних боїв, які спалахнули приблизно в той час, коли Хамас вторгся на південь Ізраїлю 7 жовтня, убивши 1200 людей і спровокувавши війну в Газі.

Крмі того, з кінця 2019 року Ліван переживає найгіршу фінансову кризу за десятиліття. Уряд оголосив дефолт за своїм міжнародним боргом і не вжив заходів, необхідних для отримання зовнішньої підтримки.