У Лівані затримали судно із зерном, що прибуло з Криму

У ліванському порту Тріполі затримали судно LAODICEA, яке ходить під сирійським прапором. Судно прибуло навантажене зерном з окупованого Криму. Щоб підтвердити, що це вкрадене окупантами українське зерно потрібно провести експертизу.

Про це повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ у коментарі «Крим. Реалії».

Про прибуття судна до порту Триполі стало відомо кілька днів тому. Українські дипломати звернулися до влади Лівану щодо нього 28 липня. Посол України повідомив своєму колезі, що воно було завантажено у порту Феодосія ячменем, вивезеним з окупованих територій.

Осташ пояснив, що для підтвердження, що це саме українське зерно, треба провести експертизу, а для цього потрібне судове рішення та арешт судна.

"Ми вже маємо таке судове рішення і ми зараз почнемо, скажімо так, судовий процес. І елементом цього, звісно, ​​буде дослідження, експертиза. Ми хочемо взяти зразки цього зерна на експертизу, щоб встановити, чи справді це є зерно українського походження. Іншого шляху на сьогодні немає", - сказав посол.

Він підкреслив, що судно зараз не може вивантажити зерно і перебуває в порту Тріполі.

"Зараз судно затримано, воно не розвантажується. Також є відповідна реакція посольства США в Лівані, тому що це судно перебуває під санкціями Сполучених Штатів і підпадає під їхній так званий Закон Цезаря. Тому судно поки що не рухається, залишається в порту, і для нас це дуже важливо, щоб ми мали до нього доступ", - зазначив посол.