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ПОЛІТИКА

У Лондоні готують угоду про повне припинення вогню в Україні — ЗМІ

19 квітня 2025, 11:08
У Лондоні готують угоду про повне припинення вогню в Україні — ЗМІ
Своєю чергою, росіяни продовжують порушувати всі угоди про припинення вогню.

У Лондоні можуть домовитися про повне перемир'я в Україні. Це може статися вже зовсім скоро.

Про це повідомляє New York Post.

"Цього тижня в Лондоні ми хочемо ухвалити рішення про повне і всеосяжне припинення вогню", - сказав чиновник у коментарі виданню.

Потім, за його словами, намір полягає в тому, щоб провести (обговорення, - ред) з росіянами.

А потім сказати: "Добре, це ваша найкраща і остаточна пропозиція", щоб з'ясувати, де знаходяться обидві сторони. І щойно ми цього досягнемо, тоді будуть визначені наступні кроки", - додали чиновники, опитані журналістами.

Причому вони наполегливо зазначили, що президент США Дональд "Трамп готовий вийти з-за столу переговорів без підтримки москви, переклавши відповідальність за конфлікт на європейських союзників Америки".

Тим часом, за даними NYP, міністр оборони України Рустем Умєров і його колеги "опрацюють сумніви, що залишилися в них з приводу мирного плану", більшість із яких стосуються того, де пройдуть лінії припинення вогню.

"Я думаю, що частина їхнього занепокоєння пов'язана із землею... якраз із тим, що вони називають "де-юре" і "де-факто", - сказав авторам статті представник адміністрації.

За його словами, "де-факто" означає, що Україна визнає, що росіяни окупують цю землю, але не каже, що збирається віддати її назавжди, а "де-юре" означає, що Україна визнає, що росіяни забирають цю землю, і Україна ніколи більше її не побачить.

У статті наголошується, що щоб посадити росію за стіл переговорів, спецпредставник президента Стів Віткофф може запропонувати москві "пряник" у вигляді пом'якшення санкцій і, можливо, розморожування заарештованих активів.

"Для росіян пряником є питання, як нам послабити санкції, які наразі діють щодо них. Інше питання, як ви вчините із замороженими російськими активами (йдеться про 300 млрд доларів, - ред.), які лежать у Брюсселі", - пояснили чиновники. 

Однак експерти, опитані NYP, стверджують, що це суперечитиме попереднім погрозам Трампа посилити фінансовий тиск на москву - чого йому поки що не вдалося зробити.

"Трамп був дуже жорстким по відношенню до українців, припинивши підтримку розвідки і військову допомогу, коли він не відчув, що отримує від українців негайне "так", якого він хотів, щоб погодитися на припинення вогню", - заявив експерт Алекс Плітсас з Атлантичної ради.

Своєю чергою, росіяни продовжують порушувати всі угоди про припинення вогню, які вони коли-небудь підписували, відмовляються дійти згоди про припинення вогню на розумних умовах, продовжують завдавати ударів балістичними ракетами по Україні.

"По суті, все це є спробою показати ніс президенту США Дональду Трампу і спробами зганьбити його на міжнародній арені, оскільки вони відмовляються дійти базових умов припинення вогню, яке, як він обіцяв, він забезпечить", - додав Плітсас.

Білий дім, на його думку, має вжити жорстких заходів щодо очільника кремля владіміра путіна, який "за останні 25 років не поніс суттєвої відповідальності за свої дії".

"Ось чому ми продовжуємо бачити подібну поведінку (з боку росії), тому, якщо ми не змінимо цю поведінку, ми можемо очікувати, що побачимо більше того ж самого від путіна, а не менше", - сказав він.

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