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ПОЛІТИКА

У Лондоні марш на підтримку Палестини зібрав 300 тисяч людей

12 листопада 2023, 12:44
У Лондоні марш на підтримку Палестини зібрав 300 тисяч людей
Фото: AFP
Це вже четверта і найбільша акція, яка пройшла в Лондоні на підтримку Палестини після 7 жовтня.

У столиці Великої Британії, Лондоні, 11 листопада пройшов масштабний марш на підтримку Палестини.

Як повідомляє ВВС, у ньому взяли участь 300 тисяч людей. Організатори кажуть про 800 тисяч учасників.

Це вже четверта і найбільша акція, яка пройшла в Лондоні на підтримку Палестини після 7 жовтня.

Поліція заарештувала 126 людей з числа тих, хто вийшов протистояти пропалестинському мітингу. Більшість із них затримали в районі Пімліко в центрі Лондона. Деякі протестувальники проти маршу штовхали поліцейських, що захищали пропалестинських активістів. У Службі столичної поліції повідомили, що в сутичках травмовані девʼять офіцерів.

Премʼєр-міністр країни Ріші Сунак засудив тих, хто нападав на поліцейських, і тих, хто скандував антисемітські гасла та підтримував палестинський рух Хамас.

7 жовтня 2023 року бойовики руху Хамас напали на південь Ізраїлю та вбили близько 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 200 людей захопили в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування сектора Гази, а 25 жовтня — наземну операцію в ексклаві.

Станом на 12 листопада сектор Гази розрізаний навпіл ізраїльською армією. На півночі тривають бої, місто Газа оточене.

війнаПалестинасектор ГазаХамас: Ізраїль

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