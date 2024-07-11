Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Лондоні помітили бельгійське судно, яке скоро отримає Україна

11 липня 2024, 20:51
У Лондоні помітили бельгійське судно, яке скоро отримає Україна
фото: Вікіпедія
Бельгія також надасть базову підготовку українського екіпажу на кораблі.
Мінний тральщик тристороннього класу Narcis перебуває на озброєнні бельгійського військово-морського компонента з моменту його спуску на воду у 1990 році. Корабель служить Бельгії у різних ролях, зокрема й для забезпечення дотримання безпольотної зони в Лівії.
 
Про це пише ukdefencejournal.
 
Проте через початок повномасштабного вторгнення рф в Україну уряд Бельгії заявив, що Narcis буде переданий нашій державі. Таке рішення є частиною більшого пакета військової допомоги, який також передбачає передачу ще двох мінних мисливців класу "Тристоронній". У раді міністрів Бельгії схвалили цю ініціативу 15 березня 2024 року та підкреслили відданість країни щодо підтримки військово-морських сил України.
 
Своєю чергою перед передачею Narcis пройде комплексне технічне обслуговування, аби забезпечити його повну готовність до експлуатації. 
 
"Це має вирішальне значення для його ролі у складі ВМС України, які покладатимуться на "Мисливця за мінами" завдяки його передовим можливостям з виявлення і знешкодження мін", - наголосили у матеріалі.
 
Також відомо, що судно оснащене автономними безпілотними апаратами Atlas Seafox і Saab Double Eagle Mk.II, а також військово-морською системою тактичних даних Atlas Elektronik INCMS і гідролокатором Thales Underwater Systems TSM 2022 Mk III.
 
Крім того, Бельгія забезпечить базову підготовку українського екіпажу на кораблі аналогічного класу, а Нідерланди відповідатимуть за практичні аспекти навчання.

 

Лондонкорабельвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Експерименти Байдена. Як може розвиватися ситуація відтепер і до перемоги – Тімоті Снайдер
Політика
Експерименти Байдена. Як може розвиватися ситуація відтепер і до перемоги – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 липня 2024, 12:48
Напад на Охматдит. Захід має нарешті змінити свій підхід до протистояння з росією
Політика
Напад на Охматдит. Захід має нарешті змінити свій підхід до протистояння з росією
Переклад iPress – 11 липня 2024, 09:56
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Політика
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 10 липня 2024, 13:38
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Політика
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Переклад iPress – 10 липня 2024, 11:47
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2024, 08:48
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Політика
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Переклад iPress – 09 липня 2024, 16:44
Вибори у Франції. Наслідки для Макрона та ЄС – невизначеність – Politico
Політика
Вибори у Франції. Наслідки для Макрона та ЄС – невизначеність – Politico
Переклад iPress – 09 липня 2024, 12:56
Ракетна атака на Охматдит. Як відреагувала світова преса
Політика
Ракетна атака на Охматдит. Як відреагувала світова преса
Переклад iPress – 09 липня 2024, 11:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється