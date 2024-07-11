У Лондоні помітили бельгійське судно, яке скоро отримає Україна
11 липня 2024, 20:51
фото: Вікіпедія
Бельгія також надасть базову підготовку українського екіпажу на кораблі.
Мінний тральщик тристороннього класу Narcis перебуває на озброєнні бельгійського військово-морського компонента з моменту його спуску на воду у 1990 році. Корабель служить Бельгії у різних ролях, зокрема й для забезпечення дотримання безпольотної зони в Лівії.
Про це пише ukdefencejournal.
Проте через початок повномасштабного вторгнення рф в Україну уряд Бельгії заявив, що Narcis буде переданий нашій державі. Таке рішення є частиною більшого пакета військової допомоги, який також передбачає передачу ще двох мінних мисливців класу "Тристоронній". У раді міністрів Бельгії схвалили цю ініціативу 15 березня 2024 року та підкреслили відданість країни щодо підтримки військово-морських сил України.
Своєю чергою перед передачею Narcis пройде комплексне технічне обслуговування, аби забезпечити його повну готовність до експлуатації.
"Це має вирішальне значення для його ролі у складі ВМС України, які покладатимуться на "Мисливця за мінами" завдяки його передовим можливостям з виявлення і знешкодження мін", - наголосили у матеріалі.
Також відомо, що судно оснащене автономними безпілотними апаратами Atlas Seafox і Saab Double Eagle Mk.II, а також військово-морською системою тактичних даних Atlas Elektronik INCMS і гідролокатором Thales Underwater Systems TSM 2022 Mk III.
Крім того, Бельгія забезпечить базову підготовку українського екіпажу на кораблі аналогічного класу, а Нідерланди відповідатимуть за практичні аспекти навчання.