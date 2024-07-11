У Лондоні помітили бельгійське судно, яке скоро отримає Україна

Бельгія також надасть базову підготовку українського екіпажу на кораблі.

Мінний тральщик тристороннього класу Narcis перебуває на озброєнні бельгійського військово-морського компонента з моменту його спуску на воду у 1990 році. Корабель служить Бельгії у різних ролях, зокрема й для забезпечення дотримання безпольотної зони в Лівії.

Проте через початок повномасштабного вторгнення рф в Україну уряд Бельгії заявив, що Narcis буде переданий нашій державі. Таке рішення є частиною більшого пакета військової допомоги, який також передбачає передачу ще двох мінних мисливців класу "Тристоронній". У раді міністрів Бельгії схвалили цю ініціативу 15 березня 2024 року та підкреслили відданість країни щодо підтримки військово-морських сил України.

Своєю чергою перед передачею Narcis пройде комплексне технічне обслуговування, аби забезпечити його повну готовність до експлуатації.