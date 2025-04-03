У Лондоні протести проти використання Meta книг для навчання ШІ

Раніше цього року в суді США стверджувалося, що генеральний директо Meta Марк Цукерберг схвалив використання компанією сумнозвісної "тіньової бібліотеки" LibGen.

Автори та інші професіонали видавничої галузі сьогодні влаштують демонстрацію біля лондонського офісу Meta на знак протесту проти використання організацією захищених авторським правом книг для навчання штучного інтелекту.

Про це пише The Guardian.

Письменниці Кейт Мосс і Трейсі Шевальє, а також поет і колишній голова Королівського літературного товариства Далджіт Награ будуть серед присутніх біля офісу компанії.

Протестувальники зустрінуться на площі Гранарі, а лист Meta від Товариства авторів (SoA) доставлять о 13:45. Його також надішлють до штаб-квартири Meta у США.