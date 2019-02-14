У Лос-Анджелесі вводять заборону на продаж виробів з хутра та шкіри

Під заборону потраплять всі вироби, де є хутро або натуральна шкіра, у тому числі сумки, взуття, головні убори і навіть навушники

Міська рада Лос-Анджелеса ухвалила рішення заборонити з початку 2020 року продажу в межах міста продукції, яка містить натуральне хутро та шкіру.

"Міська рада Лос-Анджелеса попередньо прийняла розпорядження, що забороняє продаж та виготовлення хутра в межах міста", - повідомляє місцевий телеканал CBS Los Angeles.

Зазначено, що під заборону потраплять всі вироби, де є хутро або натуральна шкіра, у тому числі сумки, взуття, головні убори, навушники та ювелірні прикраси. Нові правила починають діяти з 1 січня 2020 року.

Таким чином, Лос-Анджелес стане найбільшим містом в Сполучених Штатах, де діє така заборона. Подібні правила вже прийняті в Сан-Франциско, Берклі та Західному Голлівуді.

Разом з тим, нові норми в Лос-Анджелесі мають кілька винятків. Так, можна продавати хутро тварин, які були вбиті на полюванні у відповідності з ліцензією штату Каліфорнія.

Також, в Лос-Анджелесі з 1 по 4 лютого вперше в історії відбувся Веганський тиждень моди. На заході були представлені бренди, які не використовують продукти тваринного походження.

Норвегія планує заборонити ферми з виведення лисиць та норок для хутряної промисловості вже з 2025 року, й таким чином стане першою скандинавською країною, яка наважилася на такий крок.