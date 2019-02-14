У Лос-Анджелесі вводять заборону на продаж виробів з хутра та шкіри
"Міська рада Лос-Анджелеса попередньо прийняла розпорядження, що забороняє продаж та виготовлення хутра в межах міста", - повідомляє місцевий телеканал CBS Los Angeles.
Зазначено, що під заборону потраплять всі вироби, де є хутро або натуральна шкіра, у тому числі сумки, взуття, головні убори, навушники та ювелірні прикраси. Нові правила починають діяти з 1 січня 2020 року.
Таким чином, Лос-Анджелес стане найбільшим містом в Сполучених Штатах, де діє така заборона. Подібні правила вже прийняті в Сан-Франциско, Берклі та Західному Голлівуді.
Разом з тим, нові норми в Лос-Анджелесі мають кілька винятків. Так, можна продавати хутро тварин, які були вбиті на полюванні у відповідності з ліцензією штату Каліфорнія.
Також, в Лос-Анджелесі з 1 по 4 лютого вперше в історії відбувся Веганський тиждень моди. На заході були представлені бренди, які не використовують продукти тваринного походження.
Норвегія планує заборонити ферми з виведення лисиць та норок для хутряної промисловості вже з 2025 року, й таким чином стане першою скандинавською країною, яка наважилася на такий крок.
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