У Луганську було атаковано нафтобазу рф

У Луганську прогриміло 20 вибухів.

Вранці, 7 червня, тимчасово окупований Луганськ опинився під рясним обстрілом, є влучання у нафтобазу.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За словами Лисогора, місцеві називають від семи до 20 вибухів, можливо це разом зі спробами перехоплення та влучань по місту. Він зазначає, що відео прильотів локалізовані у районі Гострої Могили, біля казарм колишнього Луганського вищого військового училища штурманів, де дислокуються російські загарбники.

"У тому ж місці знаходиться летовище, авіаремонтний завод та проходить траса до російського кордону. По цій трасі днями і ночами російська армія перевозить вантажі, зброю та особовий склад, який дислокується у тих же ж казармах льотного училища. А також у районі колишнього обласного військкомату", – повідомляє Лисогор.

Також є влучання у нафтобазу – вже вчетверте за останні два місяці.