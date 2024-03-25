Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
РекламаCУСПІЛЬСТВО

У Львівській Політехніці за підтримки компанії Agiliway створено Студентський Простір ІКНІ

25 березня 2024, 15:10
У Львівській Політехніці за підтримки компанії Agiliway створено Студентський Простір ІКНІ

Сприяння розвитку освіти та науки завжди було пріоритетом для компанії Agiliway. Втім після широкомасштабного вторгнення головним стало фінансувати та реалізовувати проєкти щодо захисту України. Проте компанія продовжує інвестувати в освіту та науку, регулярно долучаючись до створення сучасних лабораторій, оновлення обладнання та приміщень Львівської Політехніки та Чернівецького національного університету. Відтак результатом таких зусиль стало відкриття унікального середовища. Студентський Простір на 8 поверсі Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ) Національного університету «Львівська політехніка».

Перед цим упродовж навчального року представники компанії Agiliway зустрічалися і спілкувалися з викладацьким корпусом та студентським самоврядуванням, щоб обговорити побажання та потреби закладу. Спільно дійшли до рішення створити Студентський Простір. Роботу над проєктом розпочали в листопаді 2023 року. Ретельне креслення, розробка дизайну та погодження зі сторони керівництва закладу – і далі приступили до реалізації. Основною ідеєю було створити відокремлений простір, де студенти ІКНІ могли б із користю проводити вільний час між парами, працюючи над своїми проєктами та ідеями чи просто готуючись до наступного заняття.

Тож простір відгородили скляною конструкцією, а також забезпечили його усім необхідним для роботи. Окрім базових речей (електрика із сучасними розетками для підзарядки гаджетів та Wi-Fi інтернет) загальний інтерʼєр доповнили новими столами та кріслами. А також за сприяння компанії Agiliway облаштували велику м'яку зону для сидіння та закупили декілька пуфів. Загальна площа Студентського Простору – 140 квадратних метрів.

Національний університет «Львівська політехніка» є одним із провідних науково-освітніх центрів України. В компанії Agiliway переконані: такі зручні умови для навчання мотивуватимуть студентів ІКНІ Львівської Політехніки до творчості та розвитку й допомагатимуть ставати фахівцями світового рівня: «Ми впевнені, що після нашої Перемоги Україна потребуватиме багато талантів для відродження, щоб стати потужною та успішнішою країною. Якщо ж освіта та наука занепадуть, то за яке майбутнє для нашої молоді ми боремося?» Відтак компанія Agiliway і надалі продовжує розвивати українські виші, водночас не забуваючи про постійну підтримку ЗСУ.

 

 

 

Останні матеріали

Війна в Україні після російських виборів. Активізація чи затягування? – Мік Раян
Політика
Війна в Україні після російських виборів. Активізація чи затягування? – Мік Раян
Переклад iPress – 25 березня 2024, 16:19
Стратегічні повітряні удари можуть вирішити долю війни. За умов стабільності фронту на землі – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічні повітряні удари можуть вирішити долю війни. За умов стабільності фронту на землі – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 березня 2024, 12:17
росіяни передислокували сили з-під Кремінної до Бєлгорода. І продовжують наступати в районі Авдіївки – Том Купер
Cуспільство
росіяни передислокували сили з-під Кремінної до Бєлгорода. І продовжують наступати в районі Авдіївки – Том Купер
Переклад iPress – 25 березня 2024, 00:03
росіяни відновили свій наступ на Донбасі та на Півдні. Штурмовики Буданова в повітрі та на землі – Том Купер
Політика
росіяни відновили свій наступ на Донбасі та на Півдні. Штурмовики Буданова в повітрі та на землі – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2024, 16:47
Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Політика
Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Переклад iPress – 22 березня 2024, 14:28
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Політика
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 22 березня 2024, 08:32
Шоу-майстри та шукачі пригод. Тут мали б бути плани України на 2024 рік – Том Купер
Політика
Шоу-майстри та шукачі пригод. Тут мали б бути плани України на 2024 рік – Том Купер
Переклад iPress – 21 березня 2024, 22:57
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Політика
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Переклад iPress – 21 березня 2024, 15:20
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється