У Львівській Політехніці за підтримки компанії Agiliway створено Студентський Простір ІКНІ

Сприяння розвитку освіти та науки завжди було пріоритетом для компанії Agiliway. Втім після широкомасштабного вторгнення головним стало фінансувати та реалізовувати проєкти щодо захисту України. Проте компанія продовжує інвестувати в освіту та науку, регулярно долучаючись до створення сучасних лабораторій, оновлення обладнання та приміщень Львівської Політехніки та Чернівецького національного університету. Відтак результатом таких зусиль стало відкриття унікального середовища. Студентський Простір на 8 поверсі Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ) Національного університету «Львівська політехніка».

Перед цим упродовж навчального року представники компанії Agiliway зустрічалися і спілкувалися з викладацьким корпусом та студентським самоврядуванням, щоб обговорити побажання та потреби закладу. Спільно дійшли до рішення створити Студентський Простір. Роботу над проєктом розпочали в листопаді 2023 року. Ретельне креслення, розробка дизайну та погодження зі сторони керівництва закладу – і далі приступили до реалізації. Основною ідеєю було створити відокремлений простір, де студенти ІКНІ могли б із користю проводити вільний час між парами, працюючи над своїми проєктами та ідеями чи просто готуючись до наступного заняття.

Тож простір відгородили скляною конструкцією, а також забезпечили його усім необхідним для роботи. Окрім базових речей (електрика із сучасними розетками для підзарядки гаджетів та Wi-Fi інтернет) загальний інтерʼєр доповнили новими столами та кріслами. А також за сприяння компанії Agiliway облаштували велику м'яку зону для сидіння та закупили декілька пуфів. Загальна площа Студентського Простору – 140 квадратних метрів.

Національний університет «Львівська політехніка» є одним із провідних науково-освітніх центрів України. В компанії Agiliway переконані: такі зручні умови для навчання мотивуватимуть студентів ІКНІ Львівської Політехніки до творчості та розвитку й допомагатимуть ставати фахівцями світового рівня: «Ми впевнені, що після нашої Перемоги Україна потребуватиме багато талантів для відродження, щоб стати потужною та успішнішою країною. Якщо ж освіта та наука занепадуть, то за яке майбутнє для нашої молоді ми боремося?» Відтак компанія Agiliway і надалі продовжує розвивати українські виші, водночас не забуваючи про постійну підтримку ЗСУ.