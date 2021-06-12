У Львові на 102-му році життя померла зв'язкова Шухевича Ольга Ільків

"Легендарна жінка, що присвятила все своє довге, насичене життя служінню Україні. За її спиною - роки переслідувань, радянських тюрем та важкої щоденної боротьби", - сказав мер Львова

Ольга Ільків, зв'язкова головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича, померла у Львові на 102-му році життя.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради, пише Інтерфакс-Україна.

"Легендарна жінка, що присвятила все своє довге, насичене життя служінню Україні. За її спиною - роки переслідувань, радянських тюрем та важкої щоденної боротьби", - сказав мер Львова Андрій Садовий.

Ольгу Ільків заарештували співробітники МДБ СРСР у березні 1950 року у Львові. Її засудили до 25 років позбавлення волі, двох дітей передали в інтернат. Звільнили в 1964 році. Ільків працювала двірником і санітаром, а згодом - в історичному музеї, а також у музеї народної архітектури та побуту у Львові.

Нагадаємо, що Служба безпеки України з нагоди 110-ї річниці від дня народження Романа Шухевича оприлюднила сім документів, присвячених його життю та діяльності.